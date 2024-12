Yago Oproprio experimenta sorvete de cupuaçu após show em Belém e elogia: 'Melhor do mundo'

Após sua apresentação no Festival Psica, realizado no último domingo (15/12), em Belém, o rapper Yago Oproprio teve a oportunidade de conhecer de perto os sabores marcantes da gastronomia paraense. O paulistano não só experimentou o tradicional açaí com peixe frito no Ver-o-Peso como também provou o sorvete de cupuaçu, que chamou de "o melhor do mundo".

Antes de deixar a capital paraense, Yago e sua namorada, a arquiteta Zaira Gon, aproveitaram o dia para passear pela cidade e encerrar a visita com mais um toque dos sabores regionais.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, Zaira compartilhou um vídeo do rapper degustando o sorvete e comentou. “Sentindo muito calor e se despedindo de Belém”, escreveu.

Oproprio repostou o vídeo e reforçou sua aprovação, escrevendo: “Sorvete de cupuaçu melhor do mundo” (Reprodução/ Instagram)

