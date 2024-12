Yago Oproprio aproveita manhã pós-show em Belém para provar açaí com peixe frito

O rapper paulistano Yago Oproprio se apresentou no último domingo (15/12) no Festival Psica, realizado no Mangueirão, em Belém. Após a sua apresentação, o artista usou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores um momento especial de sua visita à cidade: a degustação do açaí, considerado o ‘ouro negro’ do Pará.

Na manhã seguinte ao show, Yago se dirigiu ao Mercado do Ver-o-Peso, a um ponto de venda do produto e refeições, e gravou um vídeo em que mostra o processo de preparo do açaí, com o vendedor batendo o fruto na hora.

Em seguida, o rapper compartilhou com seus fãs que estava saboreando o açaí como os paraenses, acompanhado de farinha e peixe frito, uma combinação típica da região.

Na semana que antecedeu o festival, Yago já havia mostrado nas redes sociais sua expectativa para provar o “verdadeiro açaí”, como ele descreveu em uma resposta a uma caixinha de perguntas.