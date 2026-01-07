Jeffinho vive ascensão na carreira solo com dois audiovisuais marcantes

Em apenas oito meses de carreira solo, Jeffinho comprova que vive sua fase mais promissora. O cantor, que integrou o Exaltasamba por quase uma década, vem acumulando feitos expressivos: dois audiovisuais lançados, público crescente e forte presença nas plataformas digitais.

O primeiro deles, gravado em São Paulo, marcou oficialmente o início dessa nova etapa. Com ingressos esgotados, o projeto registrou uma noite emocionante no Bar do Major, onde o público cantou em coro os clássicos do pagode e as faixas autorais que inauguram sua nova fase em parceria com a Legend Music. Disponibilizado no YouTube, o audiovisual ultrapassou milhares de visualizações no primeiro mês, comprovando o interesse do público nesse novo capítulo da carreira.

Na sequência, Jeffinho voltou às origens e gravou seu mais recente audiovisual em Madureira, bairro onde nasceu e cresceu no Rio de Janeiro. A produção reuniu participações especiais de amigos e parceiros que fizeram parte de sua trajetória musical e reforçou a identidade do artista, que conecta experiência, carisma e uma entrega musical cada vez mais madura.

Paralelamente aos lançamentos, o cantor também celebra uma agenda movimentada com shows por todo o Brasil, passando por casas de referência no pagode e eventos de grande público, fortalecendo ainda mais sua presença nacional.