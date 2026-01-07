Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Jeffinho vive ascensão na carreira solo com dois audiovisuais marcantes

No Instagram, artista ultrapassa 1 milhão de visualizações mensais

O Liberal
fonte

Jeffinho (Divulgação)

Em apenas oito meses de carreira solo, Jeffinho comprova que vive sua fase mais promissora. O cantor, que integrou o Exaltasamba por quase uma década, vem acumulando feitos expressivos: dois audiovisuais lançados, público crescente e forte presença nas plataformas digitais.

O primeiro deles, gravado em São Paulo, marcou oficialmente o início dessa nova etapa. Com ingressos esgotados, o projeto registrou uma noite emocionante no Bar do Major, onde o público cantou em coro os clássicos do pagode e as faixas autorais que inauguram sua nova fase em parceria com a Legend Music. Disponibilizado no YouTube, o audiovisual ultrapassou milhares de visualizações no primeiro mês, comprovando o interesse do público nesse novo capítulo da carreira. 

VEJA MAIS

image Jeffinho lança 'Obscena', primeira faixa autoral da carreira solo após saída do Exaltasamba
Canção chega em todas as plataformas digitais no próximo dia 22 de maio.

image Jeffinho,ex-Exalta, inicia nova fase na carreira com estreia solo e agenda de shows pelo Brasil
Cantor tem agenda pelo Brasil após pouco menos de um mês de carreira solo.

Na sequência, Jeffinho voltou às origens e gravou seu mais recente audiovisual em Madureira, bairro onde nasceu e cresceu no Rio de Janeiro. A produção reuniu participações especiais de amigos e parceiros que fizeram parte de sua trajetória musical e reforçou a identidade do artista, que conecta experiência, carisma e uma entrega musical cada vez mais madura.

Paralelamente aos lançamentos, o cantor também celebra uma agenda movimentada com shows por todo o Brasil, passando por casas de referência no pagode e eventos de grande público, fortalecendo ainda mais sua presença nacional. 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Jeffinho

Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

EXPECTATIVA

'Precisa acontecer no Brasil': Will.i.am planeja reencontro do Black Eyed Peas com Fergie

"Você sabe o que temos que fazer. Se nós vamos fazer, tem que ser no Brasil", afirmou o músico.

08.01.26 15h07

Bruno Mars anuncia nova música para sexta; cantor lança em fevereiro primeiro álbum em dez anos

07.01.26 19h08

QUEM SERÁ?

Show em Copacabana em 2026: Paes posta foto de maiores estrelas da música e lança pergunta

Nas redes sociais, o público pede por apresentações de divas pop e destacam Rihanna e Britney Spears

06.01.26 11h33

MÚSICA

Confira 10 artistas do Pará para ficar de olho em 2026 🎶

Entre nomes já conhecidos e novas apostas, cena musical paraense promete um ano diverso e pulsante

02.01.26 11h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

POLÊMICA

Andressa Urach posa nua segurando uma Bíblia e gera revolta: 'Deus está comigo'

A publicação veio logo depois da influenciadora revelar que pretende abrir uma igreja para pecadores

07.08.24 15h11

MÚSICA

Juliana Bonde diz se arrepender de cantar que daria 'Periquita' ao padre Fábio de Melo

Cantora chocou internet com versão de música.

13.05.23 15h04

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda