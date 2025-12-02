Show ‘Sonoro Norte’ celebra a força da música amazônica

Lorena Monteiro, João Daibes e Eduardo Du Norte celebram a força e a diversidade da música popular amazônica nesta quinta-feira, 04, com o espetáculo “Sonoro Norte”, que acontece no Tuy Cultural, às 22h. Os ingressos estão disponíveis via Sympla.com ou pelo WhatsApp (91) 99132-2191.

A união de vozes e trajetórias marcantes leva para o palco uma experiência única, marcada por interpretações de grandes clássicos da música amazônica.

“⁠A música do Norte é de uma riqueza enorme e, devido a essa enormidade territorial, muita gente não tem acesso a todos esses artistas. ⁠Podem esperar um show feito por pessoas apaixonadas por esse projeto, cada música pensada para representar algum aspecto, uma região, uma sonoridade específica. Vai ser um momento lindo e muito emocionante, embalado por canções que tocam o nosso coração e fazem parte da nossa trajetória”, declara Eduardo Du Norte, cantor e idealizador do projeto.

Celebrando as sonoridades do Norte do Brasil, o repertório será embalado por canções de grandes compositores que fazem parte da riqueza cultural da região, além de canções autorais que agregam cor e poesia ao show.

“⁠Fizemos questão de colocar nomes de grandes compositores e compositoras que fazem parte da nossa construção afetiva e musical. Nilson Chaves, Maria Lídia, Vital Lima, Neuber Uchôa, Zeca Torres são alguns desses grandes nomes”, enfatiza Eduardo.

Mesmo atuando em vertentes musicais diferentes, Lorena, Eduardo e João carregam no peito sonoridades e paixões em comum. “A gente está preparando um show para homenagear a nossa região e os compositores daqui. É uma honra dividir o palco com esses artistas, que além de músicos incríveis, são amigos que compartilham momentos felizes comigo”, reforça João Daibes.

“Valorizar a cultura nortista é valorizar quem a gente é. A gente já vem maturando há um tempo esse show e estamos muito ansiosos e felizes por tudo que será realizado”, completa Lorena Monteiro.

CARREIRAS

Eduardo Du Norte é um artista multifacetado. Com uma carreira de 16 anos, que incorpora em sua música uma diversidade de influências dos ritmos nortistas, ele é residente em Belém (PA) e natural de Manaus (AM). Eduardo trabalha em carreira solo e com grupo Eduardo Du Norte & Os Tambores Encantados, explorando ritmos como carimbó, boi-bumbá, marabaixo e tecnobrega. Com três álbuns lançados e vários singles, sua obra refl ete a rica pluralidade cultural da Amazônia.

João Daibes é cantor, pianista e compositor amazônida. Ele estudou piano desde os 6 anos e integrou a Orquestra de Choro do Pará. Já dividiu palco com nomes como Fafá de Belém, Zé Luiz Mazziotti e Sandra Duailibe. Em 2020, lançou seu álbum de estreia, Solar dos Amores. Em 2025, foi pianista dos shows “Fafá Canta Belém” e “Fafá Amazônica”, com apresentação internacional em Bolonha, Itália.

Lorena Monteiro é cantora, compositora e produtora paraense, criada em um ambiente cultural plural na periferia de Belém. Iniciou sua carreira em 2015 no grupo “Samba Nosso de Cada Dia”, passando também por tradicionais escolas de samba da cidade. Com 10 anos de trajetória, assina composições como o single “Acalanto” e o EP “Voltei pro Mar”, além de integrar o projeto CANTAUTORAS.

Agende-se

Data: 04 de dezembro

Hora: 22h

Local: Tuy Cultural – Rua dos Tamoios, 1587

Mais informações: (91) 99132-21