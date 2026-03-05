Jonas entra em crise após retorno de Breno ao BBB 26: 'Onde é que eu enfio a minha cara?'

Jonas Sulzbach ficou abalado na noite desta quarta-feira, 4, no BBB 26, após a volta de Breno do Paredão falso. O biólogo havia sido eliminado na última terça, 3, após enfrentar Jordana e Alberto Cowboy, mas foi para um quarto secreto, onde ganhou o poder de acompanhar e ouvir várias conversas da casa. Com o retorno, o modelo concluiu que seu grupo está enfraquecido, e acabou ficando bastante desanimado.

BBB 26: Breno e Juliano voltam à casa; veja reação dos demais participantes

Logo após o retorno de Breno e Juliano, Jonas deixou a festa e foi para o quarto se deitar. Em seguida, ele refletiu com aliadas sobre a situação e especulou sobre como estão sendo vistos pelo público.

"Não mudo meu pensamento em nada em relação a mim, principalmente. Se o público quer, o público quer. Quem comanda são eles, fazer o quê? Não vamos julgar, é isso", concluiu. Ele também lamentou ter comemorado a permanência dos aliados.

"A galera está dando risada da nossa cara. A gente fez festa, pulou na piscina. Hoje acordou bem, acordei dançando. Como é que fica agora? Onde é que eu enfio a minha cara?"

O brother afirmou ter ficado desestabilizado com a reviravolta, pois a falsa eliminação de Breno o levou a acreditar que o jogo de seu grupo teria o favoritismo do público - algo em que, agora, ele não acredita mais. "Eu vim aqui para o quarto ficar na minha. Queria estar na festa, mas eu não consigo."