Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Profissionais das artes analisam rumos da carreira e profissionalização em encontro em Belém

O projeto MAMN reúne especialistas para orientar fazedores de cultura locais sobre o uso de ferramentas digitais e geração de renda no setor

Bruna Dias Merabet
fonte

Minha Arte, Meu Negócio promove o encontro de artistas com apoio do Governo do Estado, da Fundação Cultural do Pará e patrocínio da Equatorial Pará (Thiago Gomes)

Unindo profissionais de diversos segmentos artísticos, o evento Minha Arte, Meu Negócio (MAMN) trouxe para Belém o projeto que busca mostrar aos fazedores de arte locais a necessidade de profissionalizar os seus dons e talentos.

Um dos palestrantes é o cidadão paraense Carlinhos de Jesus. Ele estará no palco falando sobre “‘PIN’ Artístico – Performance, Interpretação e Naturalidade”, além de participar da “Oficina de performance" ao lado de Rolon Ho e Thais Souza, campeões da Dança dos Famosos.

“Aqui em Belém é a primeira vez que eu participo de um evento que trabalha justamente isso: o artista como empreendedor, aquele que gere a sua própria jornada, seja ela na dança, na pintura, na dramaturgia, na interpretação do cantor ou do ator. É o que eu trago, com um olhar e visão completamente diferenciados. Por exemplo, mesmo com a minha limitação, eu não deixei de ser artista. Eu reutilizo toda a minha experiência com uma outra possibilidade. Hoje você não me chama para dançar porque eu não vou poder dançar como eu sempre dancei, mas eu vou poder trazer informação e experiência para o artista que pode atuar dentro dessa área. Seja qual for a sua limitação, ele tem que buscar uma forma de sobressair, de evidenciar seu trabalho e continuar ganhando”, explica Carlinhos de Jesus.

VEJA MAIS

image 'Minha Arte, Meu Negócio': o talento de empreender no campo cultural
Evento em Belém possibilitará que artistas, produtores culturais e público em geral tenham acesso a informações sobre a relação entre arte e empreendedorismo

image Belém recebe o evento ‘Minha Arte, Meu Negócio’ com Sandra de Sá e Carlinhos de Jesus
Iniciativa gratuita reúne outros profissionais de peso no line-up para discutir carreira, imagem e bastidores jurídicos do mercado cultural

Bastante elogiado pelo coreógrafo, o ator Alexandre Barilari participa da plenária “Imagem e identidade na arte” e vem conversar com os artistas sobre como conduzirem as suas carreiras de maneira profissional, mostrando o caminho das cifras para você crescer como artista.

“Sou extremamente observador e, no fim das contas, isso acaba por ser uma ferramenta muito poderosa para que eu possa seguir entendendo as ferramentas da vida. Sou ator desde muito pequeno, estreei na televisão na primeira edição do Sítio do Picapau Amarelo, estou falando de 1982, um período analógico, muito presencial. E quando a gente desce desse analógico para o digital, depois a gente passa por um desfazimento da estrutura extremamente poderosa das televisões, das emissoras, a gente toma um susto achando que não teríamos caminhos para trilhar. De repente, como surgiram caminhos, possibilidades, e pessoas foram lançadas de todos os interiores do Brasil”, explica Barilari.

“Esses interiores do Brasil e, afinal de contas, não é interior de uma forma desprestigiada, não, é de uma forma deslocada do eixo Rio-São Paulo, num Brasil desse tamanho, tamanho continental, você estar no Pará é estar, de uma certa forma, afastado deste eixo poderoso do Rio-São Paulo. Mas isso hoje não é uma impossibilidade; isso é, tendo as ferramentas necessárias, uma grande possibilidade. Então, o Minha Arte, Meu Negócio e a minha vinda aqui são justamente para alertar as pessoas sobre as possibilidades tão maravilhosas que essa passagem do analógico nos concedeu e que a gente precisa estar atento para poder utilizá-las”, acrescenta o artista.

O Minha Arte, Meu Negócio (MAMN) é apresentado pelo Governo do Estado e pela Fundação Cultural do Estado do Pará, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear). Tem como patrocinadores a empresa de energia Equatorial e a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), a produção da MAMN Produções e a realização da AT Produções.

A edição ocorre no Teatro Margarida Schivasappa (Centur) até esta sexta-feira, 06.

“Estamos aqui; nosso patrocínio é voltado para que esses talentos consigam se desenvolver, trabalhar e gerar emprego, uma renda para sua família e para as outras pessoas que estão nessa cadeia cultural, que tem muitas pessoas por trás trabalhando para que possa se desenvolver. Esse projeto vem muito para isso: para mostrar e inspirar”, explica Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Carlinhos de Jesus

Alexandre Barilari

Amanda Françozo

Minha Arte, Meu Negócio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTES

Profissionais das artes analisam rumos da carreira e profissionalização em encontro em Belém

O projeto MAMN reúne especialistas para orientar fazedores de cultura locais sobre o uso de ferramentas digitais e geração de renda no setor

05.03.26 14h29

VARIEDADES

Primeiro vídeo do YouTube vira 'peça de museu' em Londres; confira

No espaço expositivo, também é possível observar elementos da época, como o layout original e anúncios que apareciam na página

05.03.26 10h41

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

BOLETIM MÉDICO

Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

Humorista foi extubado no domingo (1º) após procedimento de quatro horas

04.03.26 17h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: o que Breno descobriu durante o período em que ficou no quarto secreto?

Durante o período isolado dos demais participantes, ele convidou Juliano Floss para dividir parte da dinâmica

05.03.26 10h43

O que aconteceu com a mãe de Ana Paula Renault, do BBB 26?

05.03.26 12h33

Jonas entra em crise após retorno de Breno ao BBB 26: 'Onde é que eu enfio a minha cara?'

05.03.26 13h17

CULTURA

'Minha Arte, Meu Negócio': o talento de empreender no campo cultural

Evento em Belém possibilitará que artistas, produtores culturais e público em geral tenham acesso a informações sobre a relação entre arte e empreendedorismo

05.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda