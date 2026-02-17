Capa Jornal Amazônia
Belém recebe o evento ‘Minha Arte, Meu Negócio’ com Sandra de Sá e Carlinhos de Jesus

Iniciativa gratuita reúne outros profissionais de peso no line-up para discutir carreira, imagem e bastidores jurídicos do mercado cultural

O Liberal
fonte

O coreógrafo Carlinhos de Jesus (à esquerda) e a cantora Sandra de Sá (à direita) (Divulgação)

Ter talento é essencial, mas entender o mercado é determinante para quem deseja viver da arte. Com essa proposta, o ‘Minha Arte, Meu Negócio’ (MAMN) desembarca em Belém nos dias 5 e 6 de março, no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no Centur, com uma programação voltada à formação e capacitação de artistas independentes e profissionais da cultura. Para participar, basta se inscrever gratuitamente no site do projeto. 

A edição paraense conta com patrocínio da Equatorial Pará e reúne palestras, oficinas e painéis interativos.  A proposta é abordar diferentes frentes do mercado cultural, incluindo audiovisual, identidade artística, apresentação de palco e bastidores jurídicos.

Entre os participantes confirmados estão Sandra de Sá e Carlinhos de Jesus. A cantora participa do encerramento com o encontro “Conversa e canções - de artista para artistas”, formato que reúne música e diálogo. 

Já Carlinhos conduz atividades voltadas à presença cênica e interpretação, além de integrar uma oficina de performance ao lado do coreógrafo e professor de dança Rolon Ho, e, da também coreógrafa e professora de dança paraense Thais Souza, conhecidos pela participação na Dança dos Famosos, do ‘Domingão’. Ela venceu em 2025 o quadro lado de Silvero Pereira. 

PROGRAMAÇÃO

Segundo a organização, o credenciamento está marcado para iniciar a partir das 13h. Na quinta-feira (5), a jornalista Amanda Françozo, abre os trabalhos com o tema “Artista: acreditar em si mesmo”, às 13h30. Em seguida, Flaney Gonzallez conduz a plenária “A linguagem do audiovisual para quem quer estar entre os grandes”, discutindo a influência do audiovisual na construção de carreira. Ainda no primeiro dia, Carlinhos de Jesus apresenta o conteúdo “O ‘PIN’ Artístico – Performance, Interpretação e Naturalidade”, seguido de uma oficina prática.

Já na sexta-feira (6), Amanda Françozo retorna com a palestra “5 pilares de uma carreira artística com longevidade e solidez”, que antecede debates sobre imagem e posicionamento, às 9h. 

Na plenária “Imagem e identidade na arte”, Alexandre Barillari, ator com trabalhos em novelas como ‘Alma Gêmea’ e ‘Chocolate com Pimenta’, da TV Globo, participa de um diálogo sobre construção de identidade artística e comunicação com o público. A agenda inclui ainda momentos de interação direta com os participantes e um painel de microfone aberto com os palestrantes presentes.

Outro ponto central da programação é o conteúdo jurídico. A advogada Priscila Crespo conduz a plenária “O Bê-a-bá Jurídico do artista: sua arte, seu patrimônio”, abordando temas como direito autoral, propriedade intelectual e os mecanismos legais de proteção das criações artísticas.

SERVIÇO:

‘Minha Arte, Meu Negócio’

  • Data: quinta-feira (5) e sexta-feira (6) de março;
  • Local: Teatro Margarida Schivasappa - Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos, Belém;
  • Mais informações e inscrições: https://minhaartemeunegocio.com.br/
Cultura
.
