Ludmilla usa look futurista inspirado no rock doido; veja as fotos

A cantora Ludmilla chegou a São Paulo neste domingo (15) para se apresentar no evento Carnaval da Cidade com o projeto Fervo da Lud. Neste ano, o espetáculo tem como tema “RITMOS”, proposta que celebra sons brasileiros que fazem parte da memória afetiva da artista.

Para a apresentação, Ludmilla escolheu um figurino inspirado no “rock doido”. A referência é associada ao Tecno Brega, movimento musical originado na região Norte do país. O look aposta em elementos visuais marcantes do gênero, como brilho, cores e referências futuristas.

Nas redes sociais, a cantora comentou a inspiração e destacou a influência nortista na apresentação.

Ludmilla usa figurino inspirado no rock doido. (Divulgação/Lucas Menezes)

“Rock Doido na veia, aparelhagem no corpo e o Norte ditando o futuro. Tecno Brega é potência, é cultura, é revolução. Hoje faço uma homenagem à força das aparelhagens que transformaram o Tecno Brega”, escreveu.

O styling e a direção criativa do look são assinados por Erick Maia. O figurino foi desenvolvido pelo estilista Dário Mittmann, responsável por traduzir a proposta estética.