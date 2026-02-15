BBB 26 antecipa votação e define novo Paredão; saiba veja quem está na berlinda

O Big Brother Brasil 26 teve alteração na programação neste domingo (15) por causa da transmissão do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro pela TV Globo, marcada para as 22h10. Com isso, o reality está previsto para ir ao ar às 19h50 na TV aberta.

No entanto, a formação do Paredão começou ainda mais cedo, por volta das 18h, com transmissão ao vivo pelo pay per view do Globoplay.

VEJA MAIS

Quem está no Paredão

A dinâmica deste domingo já contava com três participantes emparedados desde sexta-feira (13), após o “Bloco do Paredão”. Como não houve consenso entre os brothers, foram automaticamente indicados:

Solange Couto

Alberto Cowboy

Breno

Além deles, o líder Jonas indicou Marcelo. Pela votação da casa, as duas mais votadas foram Jordana e Samira. Um dos emparedados ainda poderá escapar na Prova Bate e Volta, que completa a formação da berlinda.

Resultado será divulgado na edição da TV

O apresentador Tadeu anunciou que o resultado final da formação do Paredão será revelado durante a edição ao vivo exibida na TV Globo neste domingo (15).

A mudança na grade ocorre em função da cobertura do carnaval, que tradicionalmente altera o horário do reality durante os dias de desfile das escolas de samba.