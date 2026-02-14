Capa Jornal Amazônia
Edilson Capetinha se pronuncia após ser expulso do BBB 26: ‘Poderia ter reagido diferente’

Ex-brother ressaltou que não pretende levar os problemas que teve com Boneco para fora do programa

Estadão Conteúdo
fonte

Edílson Capetinha manda recado inédito exclusivamente para as redes do Domingão (Reprodução)

Edilson Capetinha se pronunciou pela primeira vez após ter sido expulso do BBB 26. Em seu perfil no Instagram, o ex-jogador de futebol deu satisfação aos fãs: "Eu já estou em casa. Estou bem, com a minha família. Tudo bem."

"Lamento a forma como a minha participação terminou. Jamais houve intenção de diminuir, machucar ou desrespeitar ninguém. Foi um momento de tensão dentro de um ambiente de pressão extrema. E eu assumo que poderia ter reagido diferente. A gente aprende todos os dias, inclusive aos 55 anos", afirmou.

Edilson ainda ressaltou que não pretende levar os problemas que teve com Leandro Boneco para o lado de fora: "O que acontece no jogo fica no jogo. Eu não levo mágoa, rivalidade, ressentimento. Levo aprendizado. Sou muito maior que um episódio".

Por que Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26

Edilson Capetinha foi um dos convidados pela Globo para integrar o grupo Camarote (composto por celebridades) do BBB 26. Ele era conhecido por sua carreira de sucesso como atacante no futebol brasileiro entre as décadas de 1990 e 2000, incluindo passagens marcantes por Corinthians e Palmeiras.

Neste sábado, 14, estava dormindo quando Leandro, um dos colegas de confinamento, entrou no quarto e acendeu a luz, dando início a uma discussão. Em determinado momento, Edilson afirmou que se a briga tivesse ocorrido fora do reality, Leandro já teria "tomado um pau". "Dê o pau, estou esperando!", respondeu Boneco. Pouco depois, o atleta colocou a mão em seu rosto e o empurrou - o que é proibido pelas regras do programa. A produção confirmou a expulsão posteriormente.

BBB 26

Edilson Capetinha

expulsão
BBB
