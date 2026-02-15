Capa Jornal Amazônia
Karina Lucco, mãe de Lucas Lucco, revela diagnóstico em postagem que aparece de lenço na cabeça

Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma foto e explicou a situação

O Liberal
fonte

Karina Lucco é mãe do cantor Lucas Lucco (Reprodução)

A educadora física Karina Lucco, mãe do cantor Lucas Lucco, utilizou suas redes sociais no último sábado (14) para compartilhar um desabafo pessoal sobre sua saúde. Karina revelou ter sido diagnosticada com alopecia areata, uma condição autoimune que ataca os folículos capilares e provoca a queda de cabelo.

Ao aparecer usando um lenço, ela explicou que a escolha do acessório não é para esconder a situação, mas faz parte de uma fase de tratamento. "Mesmo que um dia não tenha cabelo nenhum, continuo sendo eu!", afirmou Karina, reforçando que a condição não é contagiosa e pedindo empatia, além de oferecer apoio a outras mulheres que enfrentam o mesmo desafio.

Palavras-chave

Cultura

Karina Lucco

Lucas Lucco
Celebridades
