Após 'descuido' no banho, Lucas Lucco se desculpa na web: 'Todo mundo já viu'

O cantor Lucas Lucco utilizou as redes sociais, na última terça-feira (17/12), para se manifestar após um vídeo gravado por ele próprio no banho ter revelado mais do que o planejado. O registro, que inicialmente deveria mostrar apenas a parte superior do corpo, acabou expondo suas partes íntimas, gerando grande repercussão online.

"Minha rol* tá no mundo. Não adianta mais apagar. Eu apaguei, mas do que adianta? Todo mundo já viu, já viu o tamanho", disse Lucas em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram.

Ele contou que foi informado sobre o vazamento pelo irmão, enquanto dirigia, e explicou o que aconteceu durante a gravação. "Doideira, eu tava gravando, conversando com vocês, eu afastei para pegar o xampu e apareceu o bastardo", relatou com bom humor.

Lucas encerrou o assunto de forma descontraída, pedindo desculpas aos seguidores. "Tchau, foi mal!", disse.