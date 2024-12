Lucas Lucco desabafa sobre críticas e ataques após parceria com Pabllo Vittar

O cantor Lucas Lucco compartilhou um desabafo sobre as críticas e ofensas que recebeu ao lançar a música ‘Paraíso', em parceria com Pabllo Vittar. Após o lançamento, o artista enfrentou ataques preconceituosos por trabalhar com a drag queen, fato que gerou grande repercussão na época. “Lugar sujo”, resumiu o artista, ao descrever o ambiente tóxico enfrentado.

Lucas relembrou como conheceu Pabllo e a admiração que nutre por seu talento. “Eu conhecia o trabalho da Pabllo há muitos anos, antes dela ser a Pabllo. A gente tem amigos em comum porque eu tinha pessoas em Uberlândia, onde ela morava. Eu sempre achei ela talentosa ao extremo. Tanto é que, quando vi os primeiros vídeos dela no Instagram, mandei para o meu empresário”, contou.

O cantor também comentou sua motivação ao gravar a música com Pabllo, buscando promover um debate sobre preconceitos sociais. “Eu sou um cantor estigmatizado como um hétero top, pelas músicas, que me davam a fama de pegador. Pensei: ‘Se eu fizesse um movimento de gravar isso com a Pabllo, vou dar o primeiro passo em direção ao invisível, ao pioneirismo. Vou deixar a cabeça do povo em um trevo para ajudar, no futuro, a ter menos preconceito’”, explicou.

Lucas também comparou a repercussão de sua parceria com a recente colaboração entre João Gomes e Pabllo Vittar. Segundo ele, a recepção foi diferente. “Agora o João Gomes está gravando com ela e ninguém está chamando ele de viado, igual fizeram comigo. Eu recebi muita crítica porque nasci no sertanejo, e foi como se o pessoal tivesse me cancelado. De fato, aconteceu isso.”

O cantor revelou que os ataques tiveram um impacto significativo em sua saúde mental. “Entrei numa depressão braba, porque eu não conseguia lidar bem com a enxurrada de críticas. Mas o que me ajudou e me ajuda até hoje é esse propósito: daqui a 50 anos, uma pessoa vai ver aquele clipe e entender a mensagem que eu quis passar.”

Lucas concluiu com uma metáfora para expressar seus sentimentos: “A gente tem dois ambientes: São Paulo, que é um lugar sujo, poluído, cinza, e Barra Grande, na Bahia, que é um paraíso, um lugar lindo, com mar e sol. A gente está nesse lugar sujo sem se tocar, mas, quando a gente se toca, é levado para um paraíso onde isso é absolutamente normal. Não seremos julgados por isso".