Lucas Lucco se descuida, mostra demais e gera alvoroço ao compartilhar vídeo no banho

Nesta terça-feira (17/12), o cantor Lucas Lucco causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em seu perfil no TikTok. Na publicação, o artista aparecia tomando banho e mostrando os produtos que utiliza em seus cuidados pessoais. No entanto, acabou exibindo acidentalmente suas partes íntimas. Alertado pelos seguidores, Lucas deletou o vídeo cerca de duas horas depois, mas o conteúdo já havia viralizado em diferentes plataformas.

O episódio gerou diversas reações entre os internautas. "Babado o Lucas Lucco confundindo o TikTok com a Privacy", brincou um usuário identificado como Beto no X. Outro perfil, Anitter Desde 2013, exagerou na resposta: "Eu nunca imaginei que um dia veria o p* do Lucas Lucco na minha vida, já posso morrer em paz."

Outros comentários também chamaram atenção pelo tom humorístico. "Eu tô passado com o Lucas Lucco completamente sem roupa no TikTok", escreveu Webdivo Nettinho. "Lucas Lucco, que é isso?", se surpreendeu GV dos prédios. "Eu vendo o vídeo do Lucas Lucco inocentemente no TikTok, quando, de repente...", publicou Cadu, acompanhado de um emoji de berinjela.

VEJA MAIS

O ocorrido fez com que o nome do cantor figurasse entre os assuntos mais comentados do X durante a tarde desta terça, surpreendendo muitos seguidores. "Eu achando que o Lucas Lucco tava voltando com música nova e vendo o verdadeiro motivo de Lucas Lucco estar nos trends", comentou Jonathan William.

Apesar de ter removido o vídeo, Lucas Lucco não se manifestou oficialmente sobre o incidente até o fechamento desta matéria. Contudo, ele aproveitou o aumento de visibilidade para promover seu novo canal no YouTube, chamado "Diário Lucas Lucco", onde compartilha sua rotina pessoal, em um formato separado do perfil voltado à sua carreira musical.

O primeiro vídeo do canal foi publicado no último sábado (14/12) e mostrou o cantor participando de uma corrida em Amsterdã, na Holanda. Atualmente, o canal conta com pouco mais de 1.000 inscritos. Na semana anterior, Lucas já havia atraído atenção ao publicar um vídeo no qual aparece vestindo apenas uma cueca preta. Na ocasião, o cantor revelou ter colocado um pepino dentro da peça íntima como brincadeira, sugerindo um volume maior, o que gerou risadas entre os fãs.