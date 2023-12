Lucas Lucco anuncia pausa na carreira após diagnóstico de TAB; entenda o problema

Na última quinta-feira (07), o cantor Lucas Lucco anunciou em sua rede social que fará uma pausa em sua carreira para cuidar de sua saúde mental. O cantor revelou que enfrentou “múltiplas crises” desde o início de novembro e recebeu o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (TAB).

O artista comentou que “ama o seu trabalho”, mas disse que o TAB consegue “limitar muito”. Ele pediu desculpas às pessoas que iriam aos shows marcados, mas ressaltou que a pausa é importante.

O que é o transtorno afetivo bipolar (TAB)?

Segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA), aproximadamente 140 milhões de pessoas em todo o mundo são afetados pelo transtorno bipolar, sendo a predisposição genética um fator de risco significativo para seu desenvolvimento. Ter histórico familiar de depressão, alcoolismo, transtornos de ansiedade, uso de drogas ou mesmo bipolaridade, especialmente quando ambos os genitores (pai e mãe biológicos) apresentam a condição, são considerados fatores de risco.

Quais os sintomas do transtorno afetivo bipolar (TAB)?

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas do transtorno bipolar geralmente surgem antes dos 30 anos, especialmente entre os 18 e 25 anos de idade. Os principais indicativos envolvem variações no humor, alternando entre episódios depressivos e períodos de mania, também chamado de euforia. Durante esses momentos de euforia, é comum ter pensamentos acelerados, explosões de energia, desinibição, compulsividade e comportamentos geralmente inconsequentes e exagerados, frequentemente acompanhados por traços de agressividade.

As crises podem durar alguns dias, até meses. Em alguns casos, pode haver também crises mistas, deixando a pessoa confusa e instável sobre o que sente e como age.

Como tratar o transtorno afetivo bipolar (TAB)?

Segundo o Instituto de Psiquiatria do Paraná, embora o transtorno bipolar não tenha cura, um tratamento apropriado pode levar à remissão dos sintomas, proporcionando uma vida funcional a pessoa com o diagnóstico. O tratamento para o transtorno afetivo bipolar é feito principalmente com medicamentos, uma vez que o humor instável muitas vezes está vinculado a desequilíbrios eletroquímicos no cérebro que requerem intervenção medicamentosa.

Psiquiatras frequentemente prescrevem estabilizadores de humor e antidepressivos como parte do tratamento. De acordo com a entidade, os antidepressivos não devem ser administrados sem estabilizadores de humor, pois podem desencadear episódios de mania ou hipomania.

A psicoterapia também desempenha um papel importante no tratamento, monitorando os efeitos dos medicamentos e fornecendo técnicas para lidar com episódios de humor alterado.