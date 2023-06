Veja quem foi a companhia de Lucas Lucco no Dia dos Namorados

Solteiro desde março de 2022, Lucas Lucco aproveitou o Dia do Namorados para aparecer com um affair. Na verdade, o casal tentou ser discreto, mas o perfil @segueacami, do Instagram, postou um vídeo do cantor com uma moça aproveitando a data.

A escolhida foi a modelo Amanda Mizukaya. A jovem é descendente de japoneses e bem discreta, já que atpe possui mais de um perfil nas redes sociais, mas todos são fechados.

Nas imagens, os dois aparecem lado a lado, em uma mesa de um restaurante, ao que tudo indica.

Desde que separou de Lorena Carvalho, mãe de seu filho Lucca, o artista foi visto com algumas mulheres, mas nada sério. Inclusive, Lucas Lucco chegou até a aparecer com a cantora Mirella.