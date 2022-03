'Na pista': Lucas Lucco anuncia separação de Lorena Carvalho

Lucas Lucco e Lorena Carvalho não estão mais juntos. O cantor sertanejo anunciou, nas redes sociais, o término do casamento de quase dois anos com a influenciadora, na tarde desta sexta-feira (18/03). Na publicação, ele pediu que os fãs “respeitassem o momento delicado” que o ex-casal está vivendo. Lorena e Lucas Lucco são pais do pequeno Lucca, de 1 ano.

VEJA MAIS

No post, Lucas Lucco explicou o motivo do término e disse que ambos decidiram seguir “caminhos diferentes”. Mas, afirmou que ele e a influenciadora estarão juntos, ainda, por causa do filho, que é pequeno e precisa da atenção deles. O sertanejo publicou várias fotos do ex-casal em momentos felizes e afirmou que a decisão “estava sendo dolorosa".

Confira a publicação:

“A Lorena me deu muito amor, muito carinho, respeito, ótimas lições, amizade e muito apoio nos momentos mais felizes e, também, nos mais difíceis da minha vida até aqui. Acompanhou os meus primeiros passos na carreira profissional, viu de perto minha evolução como artista e pessoa, me ajudou a levantar inúmeras vezes e foi minha parceira pra todas as horas! Não tenho condições de traduzir em palavras a gratidão por tantos anos ao lado de uma pessoa tão incrível”, escreveu, em um trecho do post.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)