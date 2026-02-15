Capa Jornal Amazônia
Ana Clara e André Marques curtem Carnaval juntos em Salvador, na Bahia

Os apresentadores foram vistos com certa proximidade e internautas especulam clima de romance

Lívia Ximenes
Ana Clara e André Marques durante o Carnaval 2026 em Salvador, na Bahia (Reprodução)

Os apresentadores Ana Clara e André Marques foram vistos curtindo o Carnaval em Salvador, na Bahia, durante trio de Ivete Sangalo, nesse sábado (14). Em vídeos compartilhados nas redes sociais, eles aparecem lado a lado e internautas especulam romance. Entretanto, nos perfis pessoais, Ana Clara e André não publicaram fotos ou vídeos juntos.

“O André Marques com a Ana Clara. O que é isso, homem?”, falou uma internauta no X (antigo Twitter). Em comentários, usuários apontaram outra possibilidade: “Eu acho que ele tava só protegendo ela.” Entretanto, a chance de paixão no ar não foi descartada. “Fazem um casal maneiro”, disse um usuário.

