Ana Clara termina namoro após quase três anos juntos

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara e o advogado Bruno Tumoli terminaram o relacionamento. A separação, que ocorreu no final de 2025 após quase três anos de namoro, foi revelada pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, enquanto a apresentadora celebrava o Réveillon em Fernando de Noronha.

A viagem para Fernando de Noronha, para o Réveillon de 2026, inicialmente estava combinada para ser feita ao lado de Bruno Tumoli. Mesmo com o término, Ana Clara manteve a programação e seguiu para o destino paradisíaco com amigos.

Redes sociais e indícios da separação

Nas redes sociais da apresentadora, o "arquivo" do ex-casal ainda permanece ativo. Fotos e declarações de amor entre Ana Clara e Bruno Tumoli continuam disponíveis em seu perfil. O último registro dos dois no feed, geralmente focado em trabalho e publicidade, data de novembro de 2025. A apresentadora também segue o ex-namorado.

Questionamentos de fãs e confirmação do término

A ausência de Bruno Tumoli nas publicações de virada de ano não passou despercebida pelos seguidores, que começaram a questionar o status do relacionamento. Esse movimento já havia sido notado e reportado pelo Jornal Extra. Mantendo um perfil privado e postura discreta nas redes, Bruno Tumoli não publicou pistas públicas sobre o fim do namoro.

A informação sobre o término do namoro foi posteriormente confirmada pelo perfil Circo da Mídia, no Instagram.