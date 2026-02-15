Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Paraenses levantam bandeiras do estado e Paysandu durante Bloco da Anitta

O registro foi compartilhado por Viviane Batidão, que estava no trio com a cantora em Salvador, na Bahia

Lívia Ximenes
fonte

Foliões com bandeiras do Pará e Paysandu durante Bloco da Anitta em Salvador, na Bahia (Reprodução / Instagram)

A cultura do Pará, espalhada em todo o Brasil, também marcou presença no Bloco da Anitta durante o Carnaval 2026. Em Salvador (Bahia), Viviane Batidão, que estava no trio com a cantora, registrou paraenses balançando as bandeiras do estado e do Paysandu na varanda de um apartamento. “Que lindos”, escreveu Viviane.

A Rainha do Tecnomelody se alegrou ao ver o Pará representado durante o festejo. Os foliões, ao serem notados pela artista, ficaram ainda mais animados.

Carnaval
