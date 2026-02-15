Paraenses levantam bandeiras do estado e Paysandu durante Bloco da Anitta
O registro foi compartilhado por Viviane Batidão, que estava no trio com a cantora em Salvador, na Bahia
A cultura do Pará, espalhada em todo o Brasil, também marcou presença no Bloco da Anitta durante o Carnaval 2026. Em Salvador (Bahia), Viviane Batidão, que estava no trio com a cantora, registrou paraenses balançando as bandeiras do estado e do Paysandu na varanda de um apartamento. “Que lindos”, escreveu Viviane.
A Rainha do Tecnomelody se alegrou ao ver o Pará representado durante o festejo. Os foliões, ao serem notados pela artista, ficaram ainda mais animados.
