O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Anitta lança EP inédito; feat com Viviane Batidão está disponível

Cantora lança o “Ensaios da Anitta”, dando início à temporada carnavalesca com seis faixas inéditas que misturam funk, tecnomelody, piseiro e pop. O projeto chega repleto de colaborações

Bruna Dias Merabet
fonte

Anitta escolheu como tema do seu carnaval 2026 o “Cosmos”, celebrando a astrologia e o universo místico (Iude Richele)

Anitta já está preparando os fãs para os “Ensaios da Anitta”, que ocorrem no início do ano pelo Brasil. Pela primeira vez, Belém foi contemplada com o projeto. Inclusive, é na capital paraense que a agenda de shows dela em 2025 será aberta, com a apresentação marcada para o dia 10 de janeiro.

Para fazer o “esquenta” do projeto, Anitta lançou, nesta quinta-feira, o EP homônimo “Ensaios da Anitta”. Com seis faixas inéditas que antecipam o clima da folia, o álbum chega recheado de participações especiais, incluindo Viviane Batidão.

Antecipando esse lançamento, as duas cantaram, em primeira mão, o feat “Só Pra Tu” no dia 1º de novembro, no Global Citizen Festival: Amazônia, no Estádio do Mangueirão. A canção e as performances de Vivi e Anitta levaram o público ao delírio. Agora, a faixa chega para compor o “Ensaios da Anitta”.

image Anitta lança música inédita com Viviane Batidão durante o Global Citizen Festival: Amazônia
Cantora apresentou ao público paraense a faixa Só Pra Tu, que mistura funk carioca com aparelhagem e ritmo “rock doido”

image Anitta canta ‘Foguinho’ com Gaby Amarantos nos bastidores do Global Citizen
Vestidas com camisas de marca paraense com referência ao “rock doido”, as artistas se divertiram na noite do último sábado (1), entre as apresentações no festival

image 'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira
Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

“Trabalhar com a Anitta era um sonho antigo, e ‘Só pra Tu’ nasceu exatamente como eu imaginava: misturando o tecnomelody e o pop de um jeito muito nosso. A música também ganhou a coprodução do meu amigo e maestro Rodrigo Camarão, que ajudou a dar a cara sonora que queríamos para essa parceria. E olha… eu já tô ansiosa pra ver todo mundo fazendo a coreografia por aí dessa música que já é hit, né? (risos)”, relembra a artista, natural de Santa Izabel do Pará.

Além da paraense, estão no projeto da carioca: Pabllo Vittar, Marina Sena, Felipe Amorim, Viviane Batidão, Nattan, Priscila Senna, Pocah e Lexa.

“A ideia é que, ano após ano, a gente vá alimentando esse projeto, transformando-o em um megadisco carnavalesco, sabe?”, explica Anitta.

As músicas lançadas agora estão incluídas no álbum de mesmo nome, já disponível nas plataformas musicais, lançado em dezembro de 2024.

“Meu carnaval é feito de muitos ritmos e influências diferentes, vocês sabem. As novas músicas celebram essa riqueza toda. As batidas vão do funk ao tecnomelody, do piseiro à música eletrônica. Puro suco da festa mais brasileira do mundo”, diz Anitta.

image Anitta e Viviane Batidão em Belém (@crisvidalph)

Para 2026, a carioca escolheu como tema do seu carnaval o “Cosmos”, celebrando a astrologia e o universo místico. Ao longo da turnê, ela deve apostar em figurinos icônicos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco.

Os Ensaios da Anitta antecipam os cortejos do Bloco da Anitta, que anualmente arrastam multidões no Rio de Janeiro e em Salvador. Para 2026, a novidade é a inclusão de São Luís do Maranhão no itinerário do trio elétrico.

MAIS CANÇÕES

Anitta celebra, nesse trabalho, parcerias com grandes mulheres da música. Em “Cheio de Vontade”, dueto com Priscila Senna, a obra começa minimalista, um funk sensual, mas, no refrão, mergulha no brega pop característico da cantora pernambucana. “Tô na maldade / Com o corpo cheio de vontade / De você, amor”, cantam os versos.

Pocah e Lexa, frequentes colaboradoras de Anitta, também marcam presença na tracklist. “Brincadeira Gostosa” tem clima de baile funk carioca, com letra que é flerte puro: “Tu e meu copão no baile, é disputa acirrada / De quem me deixa mais louca, de quem me deixa mais safada”.

Por sua vez, “Fala Quem É” reúne outro time de peso: Pabllo Vittar e Marina Sena cantam ao lado da girl from Rio nesse batidão pop-funk empoderado, que tem cara de pista de dança.

 

