Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Anitta confirma 'Ensaios da Anitta' em Belém; confira a data

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza.

Gabrielle Borges
fonte

"Ensaios da Anitta" chegará em Belém e promete movimentar a capital paraense em 2026 (Divulgação)

Os fãs de Belém da cantora Anitta têm motivos para ficarem felizes! A artista pop mais influente do Brasil acaba de confirmar que a capital paraense está na rota do seu aguardado projeto "Ensaios da Anitta" em 2026. A apresentação em Belém do Pará já tem data marcada. Saiba mais detalhes a seguir

O que é o "Ensaios da Anitta"?

Para quem ainda não conhece, os "Ensaios da Anitta" são uma das turnês mais esperadas do verão brasileiro. O projeto é uma espécie de pré-Carnaval comandado por Anitta, reunindo grandes sucessos da cantora, participações especiais e uma explosão de ritmos e cores que celebram a cultura brasileira. Cada edição traz um tema diferente e figurinos ousados, além de um clima de festa que arrasta multidões.

VEJA MAIS

image Data de 'Ensaios da Anitta 2026' em Belém circula nas redes; equipe da artista não confirma
Informações sobre o show “Ensaios da Anitta 2026 – Cosmos” circulam online, mas equipe pede que fãs aguardem confirmação


 

image Muito caro? Anitta revela que não tem carro e explica o motivo
Durante palestra sobre negócios, cantora explicou que não gosta de "luxar"



image Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica
O motivo, segundo ela, foi pessoal

Quando será o  "Ensaios da Anitta" em Belém?

A confirmação da data em Belém reforça o carinho de Anitta pelo Norte do Brasil e promete movimentar o calendário de eventos da cidade. O show está marcado para o  dia 10 de janeiro de 2026 deve ocorrer em um local ainda a ser divulgado, mas a expectativa é de casa cheia e ingressos esgotados em poucos dias.

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza, sempre trazendo surpresas, figurinos marcantes e um setlist cheio de hits como "Envolver", "Vai Malandra", "Bang", entre outros.

Como comprar ingresso para o "Ensaios da Anitta"?

A venda de ingressos irá ter duas datas, sendo uma exclusiva para clientes do cartão Mercado Pago e outra para o público em geral.

  • 04/10 - Pré-venda oficial exclusiva para clientes com cartão de crédito do banco digital do Mercado Pago
  • 06/10 - Abertura de vendas oficial

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Belém

Ensaios da Anitta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONFIRMOU

Anitta confirma 'Ensaios da Anitta' em Belém; confira a data

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza.

01.10.25 12h47

FAMOSOS

Popó Freitas reage à suspensão após confusão no Spaten Fight Night: ‘Nada vai apagar essa história’

Confusão ocorreu após a luta principal evento, realizada no último final de semana

30.09.25 22h17

ASSUMIDOS DE VEZ?

VÍDEO: Ana Castela é flagrada abraçada a Zé Felipe durante viagem ao Pantanal

Registro de momento de afeto entre os supostos affair foi feito por um amigo da artista e compartilhado nas redes

30.09.25 21h51

APRESENTAÇÃO

Marabá Jazz Festival: 3ª edição do evento reúne nove atrações da música instrumental brasileira

O projeto é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará

29.09.25 22h40

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Mostra ‘Um rio não existe sozinho’ será trilha cultural no Parque do Museu Goeldi, em Belém

Organizada pelo Instituto Tomie Ohtake, exposição reúne 11 obras de nove artistas, e público poderá interagir diretamente com os trabalhos

01.10.25 8h00

RECONHECIMENTO

Thais Sousa celebra nota 10 na lambada ao lado de Silvero Pereira na disputa do ‘Dança dos Famosos’

A dançarina falou sobre a construção da coreografia, a parceria com o ator e a expectativa para dançar no brega no programa

01.10.25 8h00

INAUGURAÇÃO

Belém ganha novo espaço cultural com mostra gratuita dedicada a Nelson Mandela

A exposição já foi apresentada em Brasília e São Paulo, agora chega a Belém

01.10.25 8h00

SUPOSTO CASAL

Assumidos? Zé Felipe e Ana Castela posam de mãos dadas durante passeio no Pantanal

Cantores geram rumores de romance ao compartilhar registros de viagem com Leonardo e Poliana Rocha

29.09.25 23h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda