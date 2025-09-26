Muito caro? Anitta revela que não tem carro e explica o motivo

Durante uma palestra sobre negócios em um evento publicitário, Anitta surpreendeu ao revelar que não tem carro. A cantora explicou que, diante da rotina intensa da carreira internacional, manter um automóvel nunca fez sentido para ela, mas ter um avião, sim.

“Eu estava morando em Miami, mas com a carreira internacional eu não parava em casa tempo suficiente para utilizar o carro. Quando ia para lá, alugava qualquer um por dois ou três dias. Depois já viajava de novo. Aí pensei: pra que eu vou ter um carro? Você faz a conta do IPVA, do seguro, do valor que o carro poderia estar rendendo se estivesse investido… só para as pessoas falarem que eu tenho um carro? Nunca vi sentido em comprar”, disse.

Anitta contou que chegou a ter carro no início da carreira, mas deixou de lado quando se mudou para fora do Brasil. Agora, de volta ao país para ficar mais perto da família, voltou a refletir sobre a questão. “Estou fazendo as contas: quantas vezes na semana eu uso um carro? Faz mais sentido eu ter um motorista ou ter um carro? Não é porque eu não tenho dinheiro para isso, é porque não faz sentido”, destacou.

Ao explicar a escolha de não ter automóvel, a cantora comparou a decisão com a aquisição de uma aeronave. “O que eu tenho é um avião. Mas por que eu tenho um avião? Porque o avião faz sentido para o meu negócio”, afirmou.

Anitta ainda ressaltou que não se trata de luxo, pois o avião "não é dos mais chiques".