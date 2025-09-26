Capa Jornal Amazônia
Celebridades

Muito caro? Anitta revela que não tem carro e explica o motivo

Durante palestra sobre negócios, cantora explicou que não gosta de "luxar"

Hannah Franco
fonte

Para Anitta, ter um avião faz mais sentido, devido ao seu estilo de vida (Instagram)

Durante uma palestra sobre negócios em um evento publicitário, Anitta surpreendeu ao revelar que não tem carro. A cantora explicou que, diante da rotina intensa da carreira internacional, manter um automóvel nunca fez sentido para ela, mas ter um avião, sim.

“Eu estava morando em Miami, mas com a carreira internacional eu não parava em casa tempo suficiente para utilizar o carro. Quando ia para lá, alugava qualquer um por dois ou três dias. Depois já viajava de novo. Aí pensei: pra que eu vou ter um carro? Você faz a conta do IPVA, do seguro, do valor que o carro poderia estar rendendo se estivesse investido… só para as pessoas falarem que eu tenho um carro? Nunca vi sentido em comprar”, disse.

Anitta contou que chegou a ter carro no início da carreira, mas deixou de lado quando se mudou para fora do Brasil. Agora, de volta ao país para ficar mais perto da família, voltou a refletir sobre a questão. “Estou fazendo as contas: quantas vezes na semana eu uso um carro? Faz mais sentido eu ter um motorista ou ter um carro? Não é porque eu não tenho dinheiro para isso, é porque não faz sentido”, destacou.

Ao explicar a escolha de não ter automóvel, a cantora comparou a decisão com a aquisição de uma aeronave. “O que eu tenho é um avião. Mas por que eu tenho um avião? Porque o avião faz sentido para o meu negócio”, afirmou.

Anitta ainda ressaltou que não se trata de luxo, pois o avião "não é dos mais chiques".

