Felipe Simas celebra ano de destaque: de Daniel Cravinhos a Asa Branca e o retorno ao teatro em 2026

O ator vive um dos anos mais intensos de sua carreira, com trabalhos no cinema, streaming e televisão

Bruna Dias Merabet e Abílio Dantas
fonte

Felipe Simas estreia como Asa Branca e confirma retorno ao teatro em 2026 (Divulgação)

O ator Felipe Simas finaliza 2025 com a estreia nos cinemas da cinebiografia "Asa Branca: A Voz da Arena", que conta a vida do locutor de rodeio Waldemar Ruy dos Santos, mais conhecido como Asa Branca. Porém, quando se faz um balanço do ano, o ator esteve em trabalhos grandiosos, incluindo série e novela global.

“2025 foi um ano muito especial para a minha carreira, onde pude mostrar ao público diferentes faces do meu trabalho. Foi um ano muito intenso e gratificante. Finalizo este ciclo muito feliz pessoal e profissionalmente, um ano completo onde estive muito perto da minha família e do público, com três personagens tão diferentes: Danilo, em Dona de Mim, na TV Globo; Daniel Cravinhos, em Tremembé; e agora, Asa Branca, nos cinemas”, pontua.

Na trama, ele interpreta o protagonista de Turiúba, no interior de São Paulo, que teve uma carreira que ascendeu de forma meteórica na década de 1990. A reflexão no filme chega com a derrocada de Asa Branca, no início dos anos 2000, movida pelo álcool e pelas drogas.

“Asa Branca foi um grande presente pra mim. Um personagem complexo, com tantas curvas na jornada. Inicialmente surgiu o convite para eu fazer o teste para um outro personagem do filme, mas durante a leitura do roteiro fui me apaixonando pelo Asa e logo depois, durante a semana, recebi uma ligação da produção dizendo que eles haviam analisado a possibilidade de me ter como o protagonista e gostariam de saber se eu tinha interesse em dar vida ao Asa. Na hora, aceitei prontamente, afinal estava apaixonado pelo roteiro do filme. Vibrei de alegria, pois, além de tudo, tinha descoberto a importância do Asa pro mundo sertanejo e a intensidade da história que iríamos viver”, explica Simas.

Atualmente, Felipe Simas está no ar como Danilo na novela "Dona de Mim". O personagem guarda um grande ressentimento pela falta de oportunidade profissional; mesmo tendo cursado ensino superior, ele trabalha na padaria da família, prefere ser motorista de aplicativo e se considera um empreendedor.

“Danilo é um personagem profundo nos sentimentos e muito bem construído pela Rosane, que é a autora da novela. Acho que todo ator gosta de personagens que sejam dúbios e se encontram perdidos em algum lugar. O desconhecido aproxima o ator do público. Quando não sabemos como as coisas serão, mais próximos da realidade estamos”, conta o ator.

Com dois personagens muito intensos em 2025, Felipe Simas ainda interpretou Daniel Cravinhos, um dos condenados pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, na série "Tremembé" (Prime Video), baseada nos livros do paraense Ulisses Campbell.

“Encaro todos os trabalhos da mesma forma. Com extremo respeito e responsabilidade. Sabendo que o artista, no caso eu, ao dar voz a uma personagem, tem a responsabilidade de passar uma mensagem. Meu trabalho de ator é entender qual mensagem o autor deseja e ser o mais verossímil possível. Com Daniel Cravinhos, em Tremembé, não foi diferente. Entreguei a ele meu respeito e deixei meus julgamentos de lado para viver as confusões e desafios que o texto pedia”, disse o artista.

A série alcançou um sucesso tão grande que tem a segunda temporada confirmada, com a presença de Felipe Simas. Agora, irão entrar novos personagens, mas ainda terá os desdobramentos das histórias da primeira temporada, incluindo a agressão sofrida por Suzane. As gravações começam no primeiro semestre de 2026.

Simas iniciou no teatro e consolidou-se na TV e no cinema; ele esteve em Malhação: Sonhos (2014), como o vilão lutador Cobra; Totalmente Demais (2015), como o protagonista Jonatas; outras novelas: O Tempo Não Para (2018), Salve-se Quem Puder (2020) e Fuzuê (2023). Nas séries: Os Dias Eram Assim (2017), Segunda Chamada (2019) e As Aventuras de José & Durval (2023).

“Novela é o que mais fiz durante a minha carreira, por ser um formato de maior duração. Cada um tem suas dificuldades e seus prazeres. O tempo de ensaio é diferente, o tempo de preparação, número de cenas gravadas por dia… Sempre falo que o ator que transita por todos os formatos aprende a se relacionar com cada um deles. Cada um tem um lugar especial no meu coração”, explica Simas.

Mesmo atuando em tantos projetos importantes, de grande aceitação do público e que tratam de diferentes temas presentes na cultura brasileira, o ator ainda deseja realizar alguns planos: “Gostaria muito de fazer um trabalho no audiovisual que fosse de época. Poder experimentar e explorar uma linguagem menos coloquial, mais formal. Um português mais rebuscado, distante da nossa realidade. Mas não penso em uma figura específica. Tenho meus desejos profissionais, mas eles não estão ligados diretamente a personagens e sim à mensagem a ser transmitida”.

Para o próximo ano, Felipe Simas volta ao teatro após o fim de "Dona de Mim", que ocorre em janeiro.

“Começo o ano de 2026 voltando ao teatro após 10 anos. Estou muito animado com essa experiência e posso dizer que preparado para mais um ano de muitas emoções e personagens que reflitam as buscas da essência humana”, finaliza o artista.

 

 

