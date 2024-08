Exclusivo: Ator Felipe Simas vai morar por dois meses no Pará; saiba detalhes

O ator Felipe Simas, que mora no Rio de Janeiro, se despediu da família e desembarcou no Pará, onde irá morar por dois meses em Santarém, oeste paraense. O artista da Globo é um dos protagonistas do filme "Rio Negro", estrelado por Giovanna Antonelli e Alice Wegmann, que conta a história de uma policial cuja filha médica é sequestrada no Pará.

Nas redes sociais, a esposa de Felipe, Mariana Simas, publicou uma foto do ator se despedindo dos filhos. "Papai vai ali e já volta, mas a saudade já aperta! Como a Maria orou, 'Jesus, que o papai possa ser muito feliz nesse trabalho!' Te amamos muito", escreveu Mariana. O ator foi visto no Hotel Barrudada, localizado no bairro Liberdade, em Santarém.

As gravações do filme começam neste mês de agosto e têm previsão de término em setembro. A produção contará com a construção de uma cidade cenográfica e terá cenas em Alter do Chão e na Floresta Nacional do Tapajós. Além dos atores globais, haverá participação de atores paraenses, e alguns moradores da região foram selecionados para serem figurantes. A equipe permanecerá dois meses no Pará, e o lançamento do filme está previsto para 2025.