Miss Bumbum Kerolay Chaves sofre queimadura nas nádegas antes do carnaval: 'dificuldade para sentar'

A influenciadora e atual Miss Bumbum Kerolay Chaves sofreu uma queimadura por frio na região dos glúteos, em casa, durante sua preparação física para o Carnaval 2026. O episódio ocorreu após a realização de sessões de crioterapia caseira, prática que ela incluiu na rotina diante da maratona de ensaios e da exigência física para o desfile na avenida.

A criadora de conteúdo adulto explicou que a crioterapia foi realizada de forma caseira, em uma banheira inflável com água e grande quantidade de gelo, sem controle eletrônico de temperatura.

VEJA MAIS

A escolha pela crioterapia e o acidente

Ao comentar a escolha pelo método, Kerolay Chaves disse que buscava alternativas para manter o corpo de forma natural durante o Carnaval, sem recorrer a procedimentos invasivos. "A ideia era ajudar na recuperação muscular e no preparo físico, principalmente depois dos ensaios mais intensos", explicou.

Segundo a influenciadora, a exposição prolongada ao frio intenso acabou provocando a lesão. "Eu não medi a temperatura da água, tinha muito gelo e devia estar perto de zero grau. Fiquei mais tempo do que deveria e isso causou uma queimadura por frio", afirmou a Miss Bumbum, que relatou ter exagerado na técnica. Ela contou que, embora em muitos dias as sessões funcionassem bem para aliviar o cansaço e o inchaço, naquele momento houve um excesso.

Após o episódio, Kerolay afirmou que passou a adotar mais cautela com o uso da técnica. "Fiquei alguns dias com bastante desconforto e até dificuldade para sentar. Hoje entendo melhor os limites do meu corpo e sei que preciso respeitar o tempo certo, principalmente quando faço esse tipo de terapia em casa", relatou.