Ana Paula nega agressão de Sol Vega, mas sister é expulsa do BBB; veja os vídeos!

Após discussão na manhã desta quarta-feira (11), dentro do confinamento do Big Brother Brasil (BBB 26), a influenciadora Sol Vega afoi expulsa do programa. A expulsão foi confirmada pela TV Globo às 14h30 desta quarta-feira (11).

A briga começou após Milena acordar todos os participantes. Em seguida, Ana Paula Renault defendeu a aliada dos rivais. Incomodada com as palavras da loira, a Veterana, como é conhecida Sol Vega, partiu para cima da colega de confinamento. Ela a 'chacoalhou' enquanto gritava e pisou em um de seus pés.

Após a agressão, Ana Paula Renault reclamou: "Pisou no meu pé aqui, viu? Agora vai chorar! Complicado". Em resposta, Sol Vega disparou: "Não sou você, não, Ana Paula! Não sou você. Se toca!". O ator Babu Santana chamou a atenção de Sol Vega. Ele afirmou que a influenciadora havia agredido Ana Paula na frente de todos. "Você não precisava vir gritando, e aí?", apontou Babu Santana.

Depois, Sol Vega passou a criticar a atitude de Milena : "Doente mental, sim. Desde ontem, menina! Agora, se for a gente, aí eles pegam e acham graça. Que é isso?".

A jornalista Ana Paula Renault defendeu-se, direcionando a Sol Vega: "Se toca, se olha! Uma mulher que passa por cima dos valores, da ética dela pra querer ganhar R$ 5 milhões. Se toca. Sai fora!".

Posteriormente, Ana Paula Renault afirmou não ter se sentido agredida por Sol Vega. Ela declarou que negaria caso fosse chamada pela produção. "Eu tenho fair play, não vou querer que ela saia. Inclusive, já fizeram isso comigo, eu não vou querer que ela saia de forma alguma", disse Ana Paula Renault.

A Globo analisa as imagens por praxe. A emissora considera possíveis queixas da suposta vítima em casos desse tipo. A jornalista fez uma observação sobre o comportamento de Sol Vega: "Só que uma coisa que eu fiquei meio assim é o seguinte, porque falam que ela se descontrola e não volta mais."

"Ela fez isso, pisou no meu pé, balançou meu braço, sentou na cadeira, parou de gritar e começou a falar baixo", percebeu Ana Paula. "Então quer dizer que ela sabe se controlar. Para mim, o pior foi ver essa cena. Porque ela escala, veio aqui, gritou, berrou, saiu da cadeira... Pensei 'nossa, agora vai virar o que virou lá no Sincerão'", concluiu Ana Paula Renault.