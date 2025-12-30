Vira Pará: Belém terá megafestival gratuito no Mangueirão para celebrar a chegada de 2026

A chegada de 2026 no Pará terá muita música e evento gratuito para a população. A partir das 20h do dia 31 de dezembro, os portões do estacionamento do estádio Mangueirão estarão abertos para receber o público no “Vira Pará”.

Com Joelma, Gaby Amarantos, Nattan, Natanzinho Lima, Carol Lyne e a aparelhagem Carabao, o evento marca a virada do ano com uma noite especial para as famílias paraenses.

Além das atrações, a virada do ano terá a contagem regressiva feita por Joelma. A paraense receberá 2026 com um espetáculo pirotécnico.

“Não tem comparação (estar no primeiro dia do ano no Estado). O Pará é a minha raiz, é onde tudo começou. Bater o cabelo aqui é sentir a alma vibrar junto com o povo. A energia do paraense é única! Receber o primeiro dia do ano nessa troca de amor é renovar minhas forças, é voltar pra casa”, disse a cantora.

Com mais de 30 anos de carreira, Joelma soma dezenas de sucessos na sua voz. Com shows e músicas com foco em ritmos regionais, ela tem exatamente nos seus hits letras que valorizam a terra em que nasceu.

“‘Voando pro Pará’ não pode faltar (no repertório). Essa música é liberdade, alegria, é identidade. Ela levanta o astral, lava a alma”, pontua.

Neste ano que se encerra, Joelma viajou pelo Brasil gravando, com a turnê "Isso é Calypso Tour", projetos audiovisuais com estruturas grandiosas em diversas capitais, incluindo Belém. Mesmo com uma carreira sólida pelo Brasil, é no Pará que ela renova suas energias, e o ‘Vira Pará’ será um desses momentos marcantes para o público e a artista.

“Eu desejo um Pará cada vez mais forte, respeitado e valorizado (em 2026). Que a nossa cultura continue sendo essa potência que encanta o mundo”, finaliza a cantora.

A presença de ritmos diversos tem um line-up que reflete a diversidade musical. Nattan é uma das atrações que não poderia ficar de fora; sempre demonstrando o seu amor pelo Pará, o artista se apresenta nesta primeira edição do ‘Vira Pará”.

“Encerrar o ano e virar o novo em Belém é especial demais pra mim. O Pará sempre me recebeu com muito carinho, com uma energia diferente, forte e verdadeira. Estar no coração da Amazônia é fechar o ano com gratidão e começar outro cheio de alegria. É festa, emoção e conexão de verdade com essa galera incrível”, pontua o artista.

Como foi citado, Nattan sempre está presente nos maiores eventos do Pará, incluindo o Parárraiá. O cantor esteve no lançamento das duas edições e também se apresentou durante o evento.

“Eu me sinto muito honrado por fazer parte desses momentos tão importantes. O Pará tem uma cultura riquíssima e um povo que sabe celebrar como poucos. Subir no palco nessas ocasiões é uma responsabilidade linda e um privilégio enorme. Eu vou pra entregar alegria e fazer todo mundo viver esse momento comigo. Espero todo mundo lá”, diz o artista.

Sempre cantando pelo Brasil, em festas icônicas, incluindo recentemente o Réveillon de Vini Jr., agora Nattan vai viver a emoção de estar nos primeiros minutos de 2026 em um palco que valoriza o seu trabalho, com um público que canta todas as suas músicas.

“Cada lugar tem sua magia, e o Norte tem uma força única. O Vira Pará valoriza muito a cultura, os artistas e o jeito do povo de celebrar. Fazer parte da estreia desse festival é histórico. Tenho certeza de que ele vai se firmar como um dos grandes réveillons do Brasil”, avalia Nattan.

Se vai ter coro e muita voz alta cantando com ele no estacionamento do Mangueirão, ficou difícil para o Nattan escolher a música preferida dos paraenses: “Escolha difícil, hein? (risos) Para esse momento, eu escolheria Ama ou Não Ama, que é uma música que a galera canta junto do começo ao fim e demonstra o carinho e o retorno do público nesse ano de 2025. E, claro, também representa essa fase de novos sucessos e projetos que estão chegando, como o DVD em Vegas. 2026 está vindo com tudo!”.

Com tanto spoiler do que será vivido no Réveillon, quem fecha a programação fazendo o último show da noite é a aparelhagem Carabao. Criada em junho de 2022, ela é uma das maiores e mais conhecidas do Pará. O Carabao surgiu a partir da inspiração do DJ Tom, conhecido como DJ Tom Máximo. O nome veio a partir de uma raça de búfalo, “Carabao”, considerada uma das mais temidas na região do Marajó.

“É uma sensação única e muito especial. Fechar a noite é assumir um momento de responsabilidade e de entrega total. Saber que o público escolhe ficar, esperar e não vai embora antes de assistir ao Carabao é muito satisfatório. Estar nesse evento, sentindo a energia de quem realmente gosta do som, vibra e vive cada batida junto, é algo que não se explica, se sente. É nesse encontro entre artista e público que tudo faz sentido: a música ganha vida, o cansaço vira adrenalina e o amanhecer se transforma em celebração”, disse DJ Tom Máximo.

Na sua primeira edição, o ‘Vira Pará’ tem expectativa de receber mais de 150 mil pessoas, de acordo com Ursula Vidal, secretária de Cultura do Estado do Pará. Ela destacou ainda que o evento é para toda a família; além disso, com um line-up extenso, é possível aproveitar o evento em diversos horários.

“Vamos ter aqui os nossos portões sendo abertos a partir das 20h; por volta de 20h40 a gente já tem o início dessa programação que vai se estender pela madrugada. Como eu disse, uma programação bastante extensa e muito pensando no gosto do nosso paraense por esses vários ritmos. Estamos programando um momento de virada com um grande momento emocionante pra todas as famílias. Nós sabemos que as famílias têm frequentado com crianças, com jovens”, pontua a gestora.