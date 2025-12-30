Morre DJ Zenildo do Brasilândia, referência das aparelhagens

O DJ Zenildo do Brasilândia, referência das aparelhagens, morreu nessa terça-feira (30). A informação foi confirmada pela filha do artista, Nilce Fonseca, em publicação no Facebook. Admiradores e amigos prestam homenagens e dão apoio à família nas redes sociais.

Nilce Fonseca é filha do DJ Zenildo do Brasilândia (Reprodução / Facebook)

A filha compartilhou registros com o pai e informou sobre o óbito. “Obrigada por me amar tanto, por cuidar tão bem de mim. O nosso amor vai muito além dessa vida. Te amo pra todo sempre”, escreveu Nilce. A neta de Zenildo, Anne Fonseca, também declarou a saudade e amor pelo DJ: “Infelizmente, esse homem incrível que eu pude chamar de avô, padrinho e pai, não estará mais presente na minha vida em terra e, sim, no céu. A saudade, o amor, a gratidão e o orgulho sempre serão enormes quando se tratar de você."

Anne Fonseca e DJ Zenildo do Brasilândia (Reprodução / Facebook)

Chamado de Zenildo Fonseca, o DJ estava doente e internado em estado crítico, conforme publicações compartilhadas por Nilce no sábado (27). Na última semana, informações falsas sobre a morte de Zenildo circularam nas redes sociais, mas logo foram desmentidas pela família.