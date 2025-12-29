Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre após colisão com carro em Outeiro

Vítima que dirigia em alta velocidade e sem capacete morreu no local antes dos paramédicos chegarem

O Liberal
fonte

Jovem Lucas Assunção da Silva, que dirigia motocicleta, morreu no local após colisão com carro, em Outeiro. (Divulgação Polícia Militar)

Um motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (29) após acidente com um veículo na avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro São João, no distrito de Outeiro. O acidente fatal ocorreu nas proximidades da Escola Bosque. O jovem Lucas Assunção da Silva estava sem capacete quando colidiu com um carro modelo Corsa. Lucas morreu no local antes da chegada do atendimento médico. A família do jovem se desesperou ao ver o corpo do rapaz no chão.

O motorista do veículo aguardou no local do acidente até a chegada dos policiais militares. Na delegacia, o motorista do veículo, identificado como Walberson Cleber de Oliveira, informou que estava dirigindo seu automóvel no sentido de saída do bairro da Brasília, e ao se aproximar de um local conhecido como Casa de Apoio da Vovó, deu sinal de curva para a esquerda. Neste momento, o motorista sentiu um forte impacto na lateral do carro. 

O motociclista Lucas Silva colidiu na lateral esquerda do carro, próximo ao motorista. A suspeita é que Lucas dirigia em alta velocidade, já que o impacto da moto no carro, teria feito o automóvel girar.

Após o impacto, Lucas foi arremessado para o outro lado da pista. Walberson ainda chegou a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Alguns minutos depois, uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas os militares apenas verificaram que Lucas estava sem vida. A Polícia Científica esteve no local e removeu o corpo do rapaz.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Outeiro apura as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro. O motorista permaneceu no local, prestou socorro à vítima e acionou o serviço de emergência, que constatou o óbito do homem no local. Em seguida, ele se apresentou espontaneamente à unidade policial, onde foi ouvido e liberado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

polícia

acidente de trânsito com morte

outeiro

motociclista morto

motociclista sem capacete
