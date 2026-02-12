'DJ Luiz Eletrizante' é encontrado morto após embarcação naufragar em Barcarena

O corpo de Luiz Kozak Rosário Mendes, conhecido pelo apelido de “DJ Luiz Eletrizante”, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (12/2) em frente à praia de Vila do Conde, em Barcarena, no nordeste do Pará. Ele havia desaparecido na noite de quarta (11/2) depois que uma embarcação com outras três pessoas naufragou. Segundo a Polícia Militar, a forte maresia virou rabeta em que as vítimas pescavam.

Ainda conforme a PM, dos quatro ocupantes da embarcação, apenas Luiz não conseguiu ser resgatado com vida. Agentes do 89º Pelotão Policial Destacado (89º PPD) de Vila do Conde acionaram o Corpo de Bombeiros para ajudar nas buscas. Os próprios moradores da região auxiliaram na procura pela vítima.

No entanto, conforme o Jornal Barcarena, o corpo de Luiz foi localizado por volta de 1h30 desta quinta-feira (12/2). Com isso, os militares comunicaram à Polícia Civil que o corpo do homem foi localizado. Na sequência, a Polícia Científica removeu o cadáver do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.