Operação do MP apura fraudes licitatórias na Câmara Municipal de São Miguel do Guamá

O Ministério Público do Pará (MPPA) deflagrou uma operação nesta quinta-feira (12/2) que apura a possibilidade de existir um esquema de fraudes em licitações na Câmara Municipal de São Miguel do Guamá. Na ação, denominada “Monte Gargano”, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar na Região Metropolitana de Belém e São Miguel do Guamá. Duas pessoas foram presas.

Segundo o MPPA, a investigação desenrolou-se de um pedido de auxílio formulado pela Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá ao Grupo de Atuação Especial Anticorrupção (GEAC), para apurar fraudes em procedimentos licitatórios na casa legislativa daquele município, envolvendo uso indevido de cargo público, montagem de processos, direcionamento de contratação, dentre outros.

Com o trabalho do Ministério Público, três servidores da Casa foram afastados. Durante a operação, foi encontrado um foragido de outras investigações do GAECO e GEAC, que estava com mandado de prisão em aberto, sendo realizada a sua prisão. Além disso, em um dos alvos, foram encontradas drogas e uma pistola 9mm, tendo sido realizada a sua devida prisão em flagrante. As investigações prosseguem em segredo de justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá e aguarda retorno.