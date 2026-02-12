Operação prende homem suspeito de abusar sexualmente da própria enteada em Belém

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12/2), em Belém, pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de material pornográfico envolvendo adolescente. A prisão ocorreu no âmbito da operação "Lar Violado", quando o investigado chegava ao seu local de trabalho. De acordo com as autoridades, ele é suspeito de abusar sexualmente da enteada, uma adolescente criada por ele desde os três anos de idade.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a equipe policial deslocou-se, junto do suspeito, até a sua residência, onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, expedido no mesmo processo judicial.

Segundo o delegado João Castanho, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), os abusos ocorriam na residência. “As investigações indicam que os atos teriam ocorrido dentro do ambiente doméstico, um local que deveria ser de proteção e segurança, mas que foi violado pela conduta criminosa de uma figura de autoridade e confiança”, explicou.

Durante a busca, foi apreendido o aparelho celular do autor, que será periciado para auxiliar nas investigações. A apreensão do telefone do suspeito é considerada uma peça-chave para a produção de provas, uma vez que relatos anteriores indicavam a existência de um vídeo da vítima em seu aparelho.

O delegado também ressalta a importância da operação. "A Operação 'Lar Violado' reforça o compromisso inabalável da Polícia Civil em proteger nossas crianças e adolescentes, especialmente quando a violência parte de quem deveria zelar por elas. Não toleraremos que o ambiente familiar, que é o primeiro e mais sagrado porto seguro, seja transformado em cenário de crimes tão covardes. Continuaremos atuando de forma rigorosa para que os responsáveis por esses atos sejam devidamente responsabilizados perante a Justiça”, finalizou.

A Polícia Civil reitera a importância de que crimes como este sejam denunciados. A identidade das vítimas e denunciantes é sempre protegida e o sigilo é garantido. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 ou, em casos de emergência, pelo 190.