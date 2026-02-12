Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação prende homem suspeito de abusar sexualmente da própria enteada em Belém

A prisão ocorreu no âmbito da operação "Lar Violado", quando o investigado chegava ao seu local de trabalho

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma policial civil durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12/2), em Belém, pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de material pornográfico envolvendo adolescente. A prisão ocorreu no âmbito da operação "Lar Violado", quando o investigado chegava ao seu local de trabalho. De acordo com as autoridades, ele é suspeito de abusar sexualmente da enteada, uma adolescente criada por ele desde os três anos de idade.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a equipe policial deslocou-se, junto do suspeito, até a sua residência, onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, expedido no mesmo processo judicial. 

Segundo o delegado João Castanho, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), os abusos ocorriam na residência. “As investigações indicam que os atos teriam ocorrido dentro do ambiente doméstico, um local que deveria ser de proteção e segurança, mas que foi violado pela conduta criminosa de uma figura de autoridade e confiança”, explicou. 

Durante a busca, foi apreendido o aparelho celular do autor, que será periciado para auxiliar nas investigações. A apreensão do telefone do suspeito é considerada uma peça-chave para a produção de provas, uma vez que relatos anteriores indicavam a existência de um vídeo da vítima em seu aparelho.

O delegado também ressalta a importância da operação. "A Operação 'Lar Violado' reforça o compromisso inabalável da Polícia Civil em proteger nossas crianças e adolescentes, especialmente quando a violência parte de quem deveria zelar por elas. Não toleraremos que o ambiente familiar, que é o primeiro e mais sagrado porto seguro, seja transformado em cenário de crimes tão covardes. Continuaremos atuando de forma rigorosa para que os responsáveis por esses atos sejam devidamente responsabilizados perante a Justiça”, finalizou.

A Polícia Civil reitera a importância de que crimes como este sejam denunciados. A identidade das vítimas e denunciantes é sempre protegida e o sigilo é garantido. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 ou, em casos de emergência, pelo 190. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

operação

prende homem

abusar sexualmente

própria enteada

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dois trabalhadores morrem após explosão em condomínio em Ananindeua

Acidente ocorreu no tarde desta quinta-feira (12) quando os trabalhadores utilizavam um maçarico

12.02.26 20h34

ABSURDO!

Motociclista é arrancado de motocicleta com ‘mata-leão’ durante fiscalização em Belém

Vídeo mostra abordagem de guardas municipais na avenida Pedro Miranda; não há detalhes sobre o motivo da ação

12.02.26 19h37

POLÍCIA

'DJ Luiz Eletrizante' é encontrado morto após embarcação naufragar em Barcarena

A vítima havia desaparecido na noite de quarta (11/2) depois que uma embarcação com outras três pessoas naufragou

12.02.26 18h02

VIOLÊNCIA ESCOLAR

Menino é agredido por alunos dentro de colégio particular no bairro de Nazaré, em Belém

O caso foi registrado na Polícia Civil do Pará e está sob investigação sigilosa

12.02.26 17h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Menino achado morto em mala morreu por asfixia e sofreu abuso sexual, diz perícia

O inquérito policial permanece em andamento e a investigação ainda não foi finalizada

12.02.26 11h57

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

POLÍCIA

Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua

O feto estava envolto em uma sacola plástica. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local

12.02.26 10h41

ÚLTIMO BOLETO

Vocalista da banda Batidão é preso em operação contra fraudes eletrônicas no Pará

A operação apura esquema de adulteração de boletos e invasão de e-mails corporativos

11.02.26 22h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda