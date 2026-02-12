Menino achado morto em mala morreu por asfixia e sofreu abuso sexual, diz perícia

O laudo pericial sobre a morte do menino Paulo Guilherme Guerra, de 6 anos, foi concluído pela Polícia Científica do Pará cerca de quatro meses após o crime. O documento indica que a causa da morte foi asfixia mecânica. Também consta no exame que ele sofreu abuso sexual. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12).

Relembre o caso

Paulo Guilherme desapareceu na noite de 26 de outubro de 2025, nas proximidades da passagem Curuzú, no bairro da Marambaia, em Belém. Após o sumiço, familiares comunicaram o caso e, junto a moradores da área, iniciaram buscas pela criança.

O corpo do menino foi encontrado na manhã do dia seguinte, 27 de outubro, dentro de uma mala deixada em frente ao Cemitério São Jorge, na mesma região. A mala foi localizada por um morador que passava pelo local e acionou a Polícia Militar. Peritos da Polícia Científica estiveram na cena, onde realizaram os levantamentos necessários e recolheram vestígios que podem contribuir para o esclarecimento do crime.

Luva de boxe e suspeito morto

Durante os trabalhos periciais, os investigadores localizaram uma luva de boxe no interior da mala. Amostras de material genético foram recolhidas no objeto, na própria bagagem e também nas alças. Todo o material foi encaminhado para exames laboratoriais.

Poucas horas após o corpo ser localizado, um catador de materiais recicláveis, morador da mesma área e apontado como principal suspeito, foi agredido por um grupo de pessoas e acabou morrendo no local. A casa dele também foi submetida à perícia.