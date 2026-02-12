operação carnaval 2026 reforça fiscalização nas estradas federais do pará a partir desta sexta-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (13), a Operação Carnaval 2026 nas rodovias federais do Pará. A ação seguirá até quarta-feira (18) e integra a última fase da Operação Rodovida 2025/2026, lançada em dezembro do ano passado. Considerada a maior operação do calendário da PRF, a Operação Carnaval mobiliza toda a força de trabalho da instituição para o monitoramento e a fiscalização da malha federal, com foco na segurança viária durante um dos períodos de maior movimentação nas estradas do país.

No Pará, a fiscalização será intensificada nos trechos considerados críticos, com atenção especial à BR-316, principal eixo de saída da capital em direção ao interior do estado. O reforço no policiamento, aliado ao emprego de motocicletas, proporcionará maior agilidade nas abordagens. Além disso, serão realizadas rondas ostensivas em pontos estratégicos, priorizando os horários de maior fluxo de veículos.

A PRF informou que manterá atenção permanente e redobrada às infrações responsáveis pelos sinistros mais graves, como a combinação de álcool e direção, o excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas. As fiscalizações contarão com o uso de etilômetros, radares portáteis e posicionamento estratégico das equipes para coibir e autuar condutores que desrespeitarem a legislação de trânsito.

Após a redução no número de sinistros e mortes registrada no Carnaval de 2025, a PRF trabalha para consolidar essa tendência positiva, reforçando tanto as ações de fiscalização quanto as atividades educativas direcionadas a condutores e passageiros. Em apoio à campanha do Ministério das Mulheres contra a agressão, assédio ou importunação sexual de mulheres no Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai instalar faixas da campanha em seus postos nas 27 capitais, com o propósito de ampliar o alcance da campanha de combate à violência contra a mulher durante o período festivo.

Utilizando o serviço “Ligue 180”, a iniciativa visa lembrar a população sobre a importância de denunciar qualquer forma de agressão contra mulheres através da Central de Atendimento à Mulher. A mensagem central da campanha é "Se liga, ou eu ligo 180. Governo do Brasil: do lado das mulheres, contra a violência no Carnaval". A distribuição do material está prevista para esta semana, às vésperas do período carnavalesco, em ações de caráter educativo.

A campanha "Pule, Brinque e Cuide" do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) para o Carnaval 2026 foca na proteção integral de crianças e adolescentes, promovendo um ambiente seguro e respeitoso. A ação mobiliza foliões contra a violência sexual, trabalho infantil e venda de bebidas a menores, utilizando o Disque 100.

Vai pegar estrada neste Carnaval? Fique atento:

Revise o veículo: verifique freios, pneus, luzes e sinalização. Manutenção em dia é essencial.

Planeje a viagem: descanse antes de dirigir e evite ficar mais de 4 horas seguidas ao volante.

Respeite a lotação: todos devem usar cinto de segurança. Crianças devem estar no dispositivo de retenção adequado.

Organize a bagagem: transporte tudo no compartimento próprio. Objetos soltos podem causar acidentes graves.

Respeite a sinalização: siga os limites de velocidade e só ultrapasse em locais permitidos e com segurança.

Em caso de chuva: reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e aumente a distância do veículo à frente.

A PRF reforça seu compromisso com a segurança viária e orienta que, em caso de emergência, os usuários das rodovias federais entrem em contato pelo telefone 191.

Fonte: PRF do Pará