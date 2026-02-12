Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação Carnaval 2026 reforça fiscalização nas estradas federais do Pará a partir desta sexta-feira

Ação da PRF dará atenção especial à BR-316, principal eixo de saída da capital em direção ao interior do estado

Dilson Pimentel
fonte

A PRF inicia, nesta sexta-feira (13), a Operação Carnaval 2026 nas rodovias federais do Pará (Foto: Divulgação | PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (13), a Operação Carnaval 2026 nas rodovias federais do Pará. A ação seguirá até quarta-feira (18) e integra a última fase da Operação Rodovida 2025/2026, lançada em dezembro do ano passado. Considerada a maior operação do calendário da PRF, a Operação Carnaval mobiliza toda a força de trabalho da instituição para o monitoramento e a fiscalização da malha federal, com foco na segurança viária durante um dos períodos de maior movimentação nas estradas do país.

No Pará, a fiscalização será intensificada nos trechos considerados críticos, com atenção especial à BR-316, principal eixo de saída da capital em direção ao interior do estado. O reforço no policiamento, aliado ao emprego de motocicletas, proporcionará maior agilidade nas abordagens. Além disso, serão realizadas rondas ostensivas em pontos estratégicos, priorizando os horários de maior fluxo de veículos.

A PRF informou que manterá atenção permanente e redobrada às infrações responsáveis pelos sinistros mais graves, como a combinação de álcool e direção, o excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas. As fiscalizações contarão com o uso de etilômetros, radares portáteis e posicionamento estratégico das equipes para coibir e autuar condutores que desrespeitarem a legislação de trânsito.

Após a redução no número de sinistros e mortes registrada no Carnaval de 2025, a PRF trabalha para consolidar essa tendência positiva, reforçando tanto as ações de fiscalização quanto as atividades educativas direcionadas a condutores e passageiros. Em apoio à campanha do Ministério das Mulheres contra a agressão, assédio ou importunação sexual de mulheres no Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai instalar faixas da campanha em seus postos nas 27 capitais, com o propósito de ampliar o alcance da campanha de combate à violência contra a mulher durante o período festivo.

VEJA MAIS:

image Número de acidentes cresce 114% na rodovias federais do Pará no Ano Novo, aponta PRF
Os dados foram registrados durante a "Operação Ano Novo"

image PRF intensifica fiscalização de motociclistas no Pará; operação segue até fevereiro com 300 agentes
Ainda segundo a PRF, o intervalo que abrange as festas de Natal, Ano Novo e Carnaval é marcado pelo aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais rumo aos mais diversos destinos

Utilizando o serviço “Ligue 180”, a iniciativa visa lembrar a população sobre a importância de denunciar qualquer forma de agressão contra mulheres através da Central de Atendimento à Mulher. A mensagem central da campanha é "Se liga, ou eu ligo 180. Governo do Brasil: do lado das mulheres, contra a violência no Carnaval". A distribuição do material está prevista para esta semana, às vésperas do período carnavalesco, em ações de caráter educativo.

A campanha "Pule, Brinque e Cuide" do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) para o Carnaval 2026 foca na proteção integral de crianças e adolescentes, promovendo um ambiente seguro e respeitoso. A ação mobiliza foliões contra a violência sexual, trabalho infantil e venda de bebidas a menores, utilizando o Disque 100.

Vai pegar estrada neste Carnaval? Fique atento:

Revise o veículo: verifique freios, pneus, luzes e sinalização. Manutenção em dia é essencial.

Planeje a viagem: descanse antes de dirigir e evite ficar mais de 4 horas seguidas ao volante.

Respeite a lotação: todos devem usar cinto de segurança. Crianças devem estar no dispositivo de retenção adequado.

Organize a bagagem: transporte tudo no compartimento próprio. Objetos soltos podem causar acidentes graves.

Respeite a sinalização: siga os limites de velocidade e só ultrapasse em locais permitidos e com segurança.

Em caso de chuva: reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e aumente a distância do veículo à frente.

A PRF reforça seu compromisso com a segurança viária e orienta que, em caso de emergência, os usuários das rodovias federais entrem em contato pelo telefone 191.

Fonte: PRF do Pará

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

operação carnaval 2026 reforça fiscalização nas estradas federais do pará a partir desta sexta-feira

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SEGURANÇA

Operação Carnaval 2026 reforça fiscalização nas estradas federais do Pará a partir desta sexta-feira

Ação da PRF dará atenção especial à BR-316, principal eixo de saída da capital em direção ao interior do estado

12.02.26 13h37

POLÍCIA

Menino achado morto em mala morreu por asfixia e sofreu abuso sexual, diz perícia

O inquérito policial permanece em andamento e a investigação ainda não foi finalizada

12.02.26 11h57

POLÍCIA

Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua

O feto estava envolto em uma sacola plástica. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local.

12.02.26 10h41

HOMICÍDIO

Homem é morto a facadas na madrugada desta quinta-feira, em Ulianópolis, no sudeste paraense

De acordo com informações preliminares, a vítima morreu ainda no local do crime

12.02.26 10h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua

O feto estava envolto em uma sacola plástica. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local.

12.02.26 10h41

POLÍCIA

Menino achado morto em mala morreu por asfixia e sofreu abuso sexual, diz perícia

O inquérito policial permanece em andamento e a investigação ainda não foi finalizada

12.02.26 11h57

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

ÚLTIMO BOLETO

Vocalista da banda Batidão é preso em operação contra fraudes eletrônicas no Pará

A operação apura esquema de adulteração de boletos e invasão de e-mails corporativos

11.02.26 22h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda