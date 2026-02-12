Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PRF apreende 15 kg de cocaína moldada em pratos durante abordagem na BR-316, em Capanema

Droga estava na bagagem de passageira de 37 anos, que apresentou versões contraditórias sobre a origem da louça

O Liberal
fonte

PRF apreende 15 kg de cocaína moldada em pratos durante abordagem na BR-316, em Capanema. (Divulgação/ PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15,4 quilos de cocaína na tarde desta quarta-feira (11), durante fiscalização no km 153 da BR-316, no município de Capanema, nordeste do Pará. Uma mulher foi presa.

Por volta das 17h20, os policiais abordaram um ônibus que havia saído de Belém com destino a Natal. Durante a verificação de documentos e inspeção de rotina, a equipe percebeu o nervosismo de uma passageira de 37 anos, natural de Manaus.

Questionada, a mulher informou que seguia de Belém para Fortaleza. Na vistoria da bagagem, os agentes encontraram 41 pratos com características suspeitas.

Inicialmente, a passageira afirmou que a louça seria um presente para familiares. Em seguida, ao ser novamente questionada sobre a grande quantidade de itens, declarou que se tratava de uma herança deixada pela avó. As versões contraditórias reforçaram as suspeitas da equipe.

Outro ponto que chamou a atenção dos policiais foi a leveza incomum dos objetos, cujo peso era muito inferior ao de pratos de porcelana. Após a realização de testes químicos, foi constatado que as 41 peças eram, na verdade, cocaína moldada em formato de pratos, totalizando 15,4 quilos da droga.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada, junto com o entorpecente, à Delegacia da Polícia Civil em Capanema, onde foram realizados os procedimentos legais. Ela poderá responder, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PRF apreende 15 kg de cocaína moldada em pratos durante abordagem na BR-316, em Capanema
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dois trabalhadores morrem após explosão em condomínio em Ananindeua

Acidente ocorreu no tarde desta quinta-feira (12) quando os trabalhadores utilizavam um maçarico

12.02.26 20h34

ABSURDO!

Motociclista é arrancado de motocicleta com ‘mata-leão’ durante fiscalização em Belém

Vídeo mostra abordagem de guardas municipais na avenida Pedro Miranda; não há detalhes sobre o motivo da ação

12.02.26 19h37

POLÍCIA

'DJ Luiz Eletrizante' é encontrado morto após embarcação naufragar em Barcarena

A vítima havia desaparecido na noite de quarta (11/2) depois que uma embarcação com outras três pessoas naufragou

12.02.26 18h02

VIOLÊNCIA ESCOLAR

Menino é agredido por alunos dentro de colégio particular no bairro de Nazaré, em Belém

O caso foi registrado na Polícia Civil do Pará e está sob investigação sigilosa

12.02.26 17h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Menino achado morto em mala morreu por asfixia e sofreu abuso sexual, diz perícia

O inquérito policial permanece em andamento e a investigação ainda não foi finalizada

12.02.26 11h57

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

POLÍCIA

Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua

O feto estava envolto em uma sacola plástica. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local

12.02.26 10h41

ÚLTIMO BOLETO

Vocalista da banda Batidão é preso em operação contra fraudes eletrônicas no Pará

A operação apura esquema de adulteração de boletos e invasão de e-mails corporativos

11.02.26 22h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda