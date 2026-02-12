PRF apreende 15 kg de cocaína moldada em pratos durante abordagem na BR-316, em Capanema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15,4 quilos de cocaína na tarde desta quarta-feira (11), durante fiscalização no km 153 da BR-316, no município de Capanema, nordeste do Pará. Uma mulher foi presa.

Por volta das 17h20, os policiais abordaram um ônibus que havia saído de Belém com destino a Natal. Durante a verificação de documentos e inspeção de rotina, a equipe percebeu o nervosismo de uma passageira de 37 anos, natural de Manaus.

Questionada, a mulher informou que seguia de Belém para Fortaleza. Na vistoria da bagagem, os agentes encontraram 41 pratos com características suspeitas.

Inicialmente, a passageira afirmou que a louça seria um presente para familiares. Em seguida, ao ser novamente questionada sobre a grande quantidade de itens, declarou que se tratava de uma herança deixada pela avó. As versões contraditórias reforçaram as suspeitas da equipe.

Outro ponto que chamou a atenção dos policiais foi a leveza incomum dos objetos, cujo peso era muito inferior ao de pratos de porcelana. Após a realização de testes químicos, foi constatado que as 41 peças eram, na verdade, cocaína moldada em formato de pratos, totalizando 15,4 quilos da droga.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada, junto com o entorpecente, à Delegacia da Polícia Civil em Capanema, onde foram realizados os procedimentos legais. Ela poderá responder, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.