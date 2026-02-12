Marabá: gari é morto a tiros por trio em motocicleta

O gari João Vitor Silva, de 23 anos, que cumpria pena em regime semiaberto desde dezembro do ano passado, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (12/2) na Folha 28, em Marabá, no sudeste do Pará. Três homens divididos em duas motocicletas chegaram ao local, surpreenderam a vítima e dispararam contra ela. No momento, a motivação do homicídio é um mistério.

Conforme o portal Correio de Carajás, um dos suspeitos desceu da garupa do veículo e efetuou, pelo menos, seis tiros contra João, que morreu no local. O trio envolvido no homicídio fugiu em seguida.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho das polícias Civil e Científica. Ainda de acordo com o Correio, a vítima realizava serviços de limpeza e manutenção urbana por meio de uma parceria entre o sistema penitenciário de Marabá e a prefeitura do município. Além de João, outros detentos estavam no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou uma nota da PC sobre o ocorrido. Em nota, a instituição disse que as circunstâncias do caso são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Marabá. "A vítima era um homem custodiado do regime semi-aberto que integrava um programa de ressocialização da prefeitura", informou a Polícia Civil. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido por participação no episódio.