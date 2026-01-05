Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Número de acidentes cresce 114% na rodovias federais do Pará no Ano Novo, aponta PRF

Os dados foram registrados durante a "Operação Ano Novo"

O Liberal
fonte

Número de acidentes no Pará cresce 144% durante ano novo, aponta PRF. (Divulgação / PRF / Imagem ilustrativa)

A Operação Ano Novo 2025/2026 no Pará registrou um aumento de 114% no número de acidentes em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste ano foram contabilizados 15 sinistros de trânsito nas rodovias federais paraenses. Destes, dois resultaram em mortes, sendo uma na BR-010, no município de Aurora do Pará, e outra na BR-230, em Pacajá.

Segundo a PRF, a operação foi encerrada às 23h59 deste domingo (4), após seis dias de mobilização iniciados na última terça-feira (30). As ações fizeram parte da Operação Rodovida, considerada a maior iniciativa anual da corporação, voltada ao enfrentamento da violência no trânsito e que seguirá em execução até o feriado de Carnaval.

O levantamento aponta que, dos 15 acidentes registrados, sete foram classificados como graves. Ao todo, 25 pessoas ficaram feridas. Já na Operação Ano Novo de 2024/2025, foram registrados somente sete acidentes.

Autuações

A PRF destacou que a presença policial foi intensificada ao longo do período, resultando na detenção de nove pessoas por crimes de trânsito. Durante as ações, foram abordados 1.914 veículos e fiscalizadas 2.890 pessoas.

O combate à embriaguez ao volante também foi priorizado, com a realização de 1.703 testes de alcoolemia. Conforme a corporação, 19 condutores foram autuados com base na Lei Seca, sendo três por dirigirem sob efeito de álcool e 16 por se recusarem a realizar o teste.

Durante as fiscalizações, a PRF flagrou ainda 162 ultrapassagens indevidas, além de 78 autuações relacionadas à falta do uso de cinto de segurança e cadeirinha. Também foram registrados 50 casos de motociclistas trafegando sem capacete.

Além das ações voltadas à segurança viária, a PRF informou que atuou no combate à criminalidade, com a detenção de 24 pessoas por crimes diversos ao longo da operação.

A corporação ressaltou que a Operação Rodovida segue em andamento em todo o território nacional, com reforço no policiamento e em campanhas educativas, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários das rodovias durante o período de férias escolares e as festividades de Carnaval.

A PRF informou ainda que os dados divulgados são preliminares e podem sofrer alterações após o fechamento definitivo das informações nos sistemas da instituição.

 

Palavras-chave

PRF

Operação Ano Novo 2026
Polícia
