Fazendeiro ‘Marcão do Boi’ é morto a tiros no sudeste paraense

O fazendeiro Marcos Dias Nogueira, conhecido como ‘Marcão do Boi’, foi assassinado em uma propriedade rural, localizada em Abel Figueiredo, sudeste do Pará. A vítima, que morava em Rondon do Pará, estava chegando em uma de suas propriedades, quando foi alvejado por tiros de arma de fogo, ao descer do carro para abrir a porteira da fazenda. Ele não resistiu e morreu na hora. O crime ocorreu no último domingo, 13.

O corpo da vítima foi removido do local pelo Instituto Médico Legal para realização do exame de necrópsia e, depois, liberado para família realizar o enterro. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e, até agora, não há informações sobre os suspeitos e o que poderia ter motivado o crime, já que nada foi levado.

Na véspera do assassinato, ‘Marcão do Boi’ postou em sua rede social uma cobrança a vários pecuaristas de Rondon do Pará e região, a quem chamou de ladrões. De acordo com informações, a vítima do homicídio emprestava dinheiro a juros e tinha uma coleção de devedores de quem tentava receber altos valores.

Além dos problemas de relacionamento comercial com grandes fazendeiros da região, ‘Marcão do Boi’ e um filho tiveram seus nomes envolvidos na morte de um líder rural, em 2009, após uma invasão a uma de suas fazendas, localizada em Rondo do Pará, provocada por uma pessoa ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Na época, houve muitos conflitos e graves tensões por posses de terra na região.

Marcão e o filho chegara a ser acusados pelo Ministério Público do Estado do Pará de serem os mandantes do assassinato do trabalhador rural. Porém, ambos respondiam ao processo em liberdade. Marcão também apareceu por duas vezes na lista do Ministério do Trabalho por submeter trabalhadores a regime de escravidão.