Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Juíza solta e põe tornozeleira no influencer Spalone, suspeito de fraude milionária

Empresário é investigado por desvio de R$ 146 milhões em fraudes no Pix e responderá em liberdade com cautelares

O Liberal

A Justiça de São Paulo revogou nesta quinta-feira, 12, a prisão preventiva do influencer e empresário Gabriel Spalone Alves, investigado por suposta participação em esquema de desvio de aproximadamente R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema Pix. A decisão foi proferida pela juíza Amanda Eiko Sato, da 25ª Vara Criminal.

Segundo o advogado criminalista Eduardo Maurício, defensor do empresário, a revogação da prisão representa o restabelecimento da legalidade. "Hoje foi feita justiça. Spalone estava detido ilegalmente há dois meses, em evidente constrangimento ilegal. A revogação da sua prisão preventiva é nada mais que o cumprimento da lei, sendo certo que agora ficará comprovada a sua inocência, já que nunca praticou nenhum crime dos que lhe foram imputados de forma abusiva."

Decisão judicial: Indícios de autoria, mas sem necessidade de prisão

De acordo com a decisão judicial, embora haja indícios de autoria e materialidade dos crimes investigados, o acusado é primário. Além disso, os principais depoimentos do processo já foram colhidos, restando apenas a juntada de um laudo pericial. O entendimento da juíza foi que, neste momento, não seria razoável manter o encarceramento provisório. Assim, considerou-se possível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Medidas cautelares impostas a Gabriel Spalone

Entre as medidas impostas estão:

  • Comparecimento mensal em juízo;
  • Proibição de deixar a comarca sem autorização;
  • Recolhimento domiciliar noturno (entre 22h e 6h) e nos dias de folga;
  • Uso de tornozeleira eletrônica;
  • Retenção do passaporte;
  • Proibição de sair do país;
  • Pagamento de fiança fixada em R$ 50 mil.

A decisão também prevê que o descumprimento das determinações poderá resultar em um novo decreto de prisão.

"É bem verdade que o acusado teve a prisão preventiva decretada por haver indícios de que empreenderia fuga", anotou a juíza Amanda Eiko Sato. "Contudo, o Código de Processo Penal contempla medidas cautelares adequadas a assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação. Diante desse contexto, entendo viável evitar, ao menos por ora, a segregação cautelar, afigurando-se adequadas ao caso concreto (gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do/a agente), as medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal."

A juíza observou que as medidas diversas da prisão, "aplicáveis na hipótese, devem ser restritivas o bastante para eficazmente garantir a aplicação da lei penal, bem assim para impedir que a liberdade provisória concedida sirva a difundir falsa sensação de impunidade".

Prisão em Buenos Aires e Difusão Vermelha da Interpol

Spalone havia sido preso em setembro de 2025, no aeroporto de Buenos Aires, após desembarcar de um voo do Panamá. A operação contou com a atuação da Polícia Federal e cooperação internacional. Na época, o nome de Spalone foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para localização de foragidos em quase todo o mundo.

Transferido para o Brasil, ele teve a prisão decretada em novembro e ocupava uma cela no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Investigações prosseguem sobre esquema de fraudes no Pix

As investigações apontam que o grupo supostamente liderado por Spalone utilizava contas bancárias e transferências eletrônicas para aplicar golpes e movimentar valores milionários.

O processo contra Gabriel Spalone Alves segue em tramitação, e o empresário responderá às acusações em liberdade, sob monitoramento judicial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JUSTIÇA/SP/INFLUENCER/SPALONE/FRAUDES/TORNOZELEIRA
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

esquema de desvio

Juíza solta e põe tornozeleira no influencer Spalone, suspeito de fraude milionária

Empresário é investigado por desvio de R$ 146 milhões em fraudes no Pix e responderá em liberdade com cautelares

12.02.26 21h43

POLÍCIA

Dois trabalhadores morrem após explosão em condomínio em Ananindeua

Acidente ocorreu no tarde desta quinta-feira (12) quando os trabalhadores utilizavam um maçarico

12.02.26 20h34

ABSURDO!

Motociclista é arrancado de motocicleta com ‘mata-leão’ durante fiscalização em Belém

Vídeo mostra abordagem de guardas municipais na avenida Pedro Miranda; não há detalhes sobre o motivo da ação

12.02.26 19h37

POLÍCIA

'DJ Luiz Eletrizante' é encontrado morto após embarcação naufragar em Barcarena

A vítima havia desaparecido na noite de quarta (11/2) depois que uma embarcação com outras três pessoas naufragou

12.02.26 18h02

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Menino achado morto em mala morreu por asfixia e sofreu abuso sexual, diz perícia

O inquérito policial permanece em andamento e a investigação ainda não foi finalizada

12.02.26 11h57

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

POLÍCIA

Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua

O feto estava envolto em uma sacola plástica. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local

12.02.26 10h41

ÚLTIMO BOLETO

Vocalista da banda Batidão é preso em operação contra fraudes eletrônicas no Pará

A operação apura esquema de adulteração de boletos e invasão de e-mails corporativos

11.02.26 22h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda