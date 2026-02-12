Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista é arrancado de motocicleta com ‘mata-leão’ durante fiscalização em Belém

Vídeo mostra abordagem de guardas municipais na avenida Pedro Miranda; não há detalhes sobre o motivo da ação

O Liberal
fonte

Motociclista é arrancado de motocicleta com ‘mata-leão’ durante fiscalização em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um motociclista foi retirado à força da própria motocicleta durante uma fiscalização da Guarda Municipal na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. A abordagem foi registrada em vídeo e passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (12).

As imagens mostram pelo menos cinco guardas municipais cercando o condutor, que estava de capacete no momento da ação. Em seguida, o homem é arrancado do veículo e imobilizado. Em determinado momento, um dos agentes aplica um golpe conhecido como “mata-leão”. Pelo que é possível observar no vídeo, o motociclista não aparenta reagir enquanto é contido. Até o momento, não há detalhes sobre o que teria motivado a abordagem policial.

Motociclista de 22 anos morre em acidente no primeiro dia como entregador em Parauapebas
O acidente foi registrado na noite de domingo (1º/02), no bairro Céu Azul

Menino de 6 anos atropelado por motociclista no Guamá morre após 15 dias internado
A informação foi confirmada por uma fonte da polícia para a reportagem do Grupo Liberal

O episódio ocorre dias depois de outra operação em Belém que também provocou repercussão na capital paraense. Durante uma ação no Ver-o-Peso, agentes da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e da Guarda Municipal de Belém foram filmados empurrando um idoso e apontando armas em direção a trabalhadores que atuam na área.

A Prefeitura de Belém e o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) foram procurados para informar se acompanham os casos, se as operações estão dentro da legalidade e se haverá apuração da conduta dos agentes públicos envolvidos. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

POLÍCIA

Dois trabalhadores morrem após explosão em condomínio em Ananindeua

Acidente ocorreu no tarde desta quinta-feira (12) quando os trabalhadores utilizavam um maçarico

12.02.26 20h34

ABSURDO!

Motociclista é arrancado de motocicleta com ‘mata-leão’ durante fiscalização em Belém

Vídeo mostra abordagem de guardas municipais na avenida Pedro Miranda; não há detalhes sobre o motivo da ação

12.02.26 19h37

POLÍCIA

'DJ Luiz Eletrizante' é encontrado morto após embarcação naufragar em Barcarena

A vítima havia desaparecido na noite de quarta (11/2) depois que uma embarcação com outras três pessoas naufragou

12.02.26 18h02

VIOLÊNCIA ESCOLAR

Menino é agredido por alunos dentro de colégio particular no bairro de Nazaré, em Belém

O caso foi registrado na Polícia Civil do Pará e está sob investigação sigilosa

12.02.26 17h46

POLÍCIA

Menino achado morto em mala morreu por asfixia e sofreu abuso sexual, diz perícia

O inquérito policial permanece em andamento e a investigação ainda não foi finalizada

12.02.26 11h57

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

POLÍCIA

Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua

O feto estava envolto em uma sacola plástica. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local

12.02.26 10h41

ÚLTIMO BOLETO

Vocalista da banda Batidão é preso em operação contra fraudes eletrônicas no Pará

A operação apura esquema de adulteração de boletos e invasão de e-mails corporativos

11.02.26 22h43

