Motociclista é arrancado de motocicleta com ‘mata-leão’ durante fiscalização em Belém

Um motociclista foi retirado à força da própria motocicleta durante uma fiscalização da Guarda Municipal na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. A abordagem foi registrada em vídeo e passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (12).

As imagens mostram pelo menos cinco guardas municipais cercando o condutor, que estava de capacete no momento da ação. Em seguida, o homem é arrancado do veículo e imobilizado. Em determinado momento, um dos agentes aplica um golpe conhecido como “mata-leão”. Pelo que é possível observar no vídeo, o motociclista não aparenta reagir enquanto é contido. Até o momento, não há detalhes sobre o que teria motivado a abordagem policial.

VEJA MAIS

O episódio ocorre dias depois de outra operação em Belém que também provocou repercussão na capital paraense. Durante uma ação no Ver-o-Peso, agentes da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e da Guarda Municipal de Belém foram filmados empurrando um idoso e apontando armas em direção a trabalhadores que atuam na área.

A Prefeitura de Belém e o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) foram procurados para informar se acompanham os casos, se as operações estão dentro da legalidade e se haverá apuração da conduta dos agentes públicos envolvidos. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.