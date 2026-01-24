Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Menino de 6 anos atropelado por motociclista no Guamá morre após 15 dias internado

A informação foi confirmada por uma fonte da polícia para a reportagem do Grupo Liberal

O Liberal
fonte

Menino de 6 anos atropelado por motociclista no Guamá morre após 15 dias internado. (Reprodução/ redes sociais)

Andrian Andrey, de apenas 6 anos, morreu na madrugada deste sábado (24), no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O menino estava internado desde o último dia 8, quando foi atropelado por uma motocicleta enquanto brincava de bicicleta na travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, no bairro do Guamá, em Belém.

Segundo a polícia, o condutor da motocicleta fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi localizado. A suspeita é de que ele nem esteja mais na capital e, sim, em alguma cidade do interior do estado. A morte da criança foi confirmada por uma fonte policial à reportagem do Grupo Liberal e oficialmente pela Polícia Civil, por meio de nota.

“Equipes da Seccional do Guamá realizam buscas para localizar o motorista, que já foi identificado. Com a confirmação do óbito da vítima, o suspeito deverá responder por homicídio culposo. Perícias foram solicitadas”, informou a Polícia Civil.

Por conta do acidente, Andrian Andrey perdeu o baço. Ele permaneceu entubado e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. A família relatava que o estado de saúde da criança era “delicado”.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O menino trafegava de bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta modelo Bros, de cor branca, que seguia no sentido contrário da via.

De acordo com as imagens e relatos de moradores, o veículo aparentava estar em alta velocidade no momento do atropelamento. As imagens mostram ainda que o condutor não usava capacete e, após o impacto, que o arremessou ao chão junto com a criança, deixou o local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com as investigações, o condutor da motocicleta foi identificado como Maquiel Maciel, de 40 anos. Inicialmente, o caso era apurado como lesão corporal culposa no trânsito, mas, com a morte da criança, a tipificação foi alterada.

Moradores da área afirmam que o trecho onde ocorreu o acidente é considerado perigoso, mesmo com a presença de sinalização e lombadas. No boletim de ocorrência, familiares da vítima relataram ainda que o suspeito trabalha como mecânico, costumava testar motocicletas na via e já teria se envolvido em outros acidentes.


Polícia
