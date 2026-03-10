Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Motociclista morre em colisão com carro de passeio na BR-316, em Ananindeua

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (10/3)

O Liberal
fonte

Motociclista morre em colisão com carro de passeio na BR-316, em Ananindeua. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio na BR-316, em Ananindeua, na manhã desta terça-feira (10). A colisão ocorreu por volta de 6h, no quilômetro 3 da rodovia, no bairro do Coqueiro, quando a vítima e o motorista do carro seguiam no sentido Ananindeua - Belém.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem, a vítima ficou caída na pista do BRT, junto com a motocicleta que conduzia e o carro envolvido na batida. O motociclista usava capacete, mas o equipamento de segurança ficou completamente destruído devido ao impacto. Ele sofreu uma grave lesão na região da cabeça e morreu ainda no local. Com a força da colisão, a frente do carro ficou totalmente destruída, assim como a motocicleta. A vítima ainda teria sido arrastada por alguns metros após o impacto.

Segundo informações da PM, o condutor do veículo seria um policial militar. Ele não sofreu ferimentos. Além disso, teria relatado que trafegava pela pista do BRT no momento do acidente. Ainda conforme a versão apresentada pelo motorista, o sinal estaria aberto para ele quando o condutor da moto teria tentado fazer o retorno, atravessando da direita para a esquerda, momento em que foi atingido pelo carro de passeio. O automóvel envolvido é particular e, conforme apurado pela reportagem, não possui identificação como sendo da polícia.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e realizaram o isolamento da área. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) também foram acionados para organizar o fluxo de veículos. O trânsito apresentou congestionamento no sentido de quem entra em Belém. O condutor do carro permaneceu no local e teria concordado em fazer o exame de alcoolemia. Ele seria encaminhado para realizar os esclarecimentos formais em uma delegacia. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, Detram e PM, e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito

colisão entre carro e moto
Polícia
