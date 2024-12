Homem é morto a tiros enquanto dormia em rede na zona rural de Marabá

A Polícia Civil registrou a morte de Erivan dos Santos Almeida na tarde de domingo (22), na zona rural de Marabá, próximo à Vila São Raimundo. De acordo com as primeiras informações colhidas pela equipe que investiga o caso, a vítima foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo enquanto dormia em uma rede, na residência onde morava.

Era por volta das 17 ​horas quando a equipe da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, mais próxima do local do crime, informou sobre o homicídio ocorrido à Delegacia de Homicídios de Marabá.

A Polícia Civil, por meio do delegado Lucas Assis, investiga as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime. A Polícia Científica removeu o corpo do homem ao Instituto Médico Legal (IML), para realização de exames cadavéricos. (Com informações do site Correio de Carajás)