Homem leva tiro na cabeça dentro de barbearia no Jurunas

Na noite desta terça-feira (29/10), Denilson Vago de Alfaia, conhecido como "Abaeté", foi assassinado enquanto aguardava para cortar o cabelo em uma barbearia localizada na travessa Monte Alegre, esquina com a passagem Limoeiro, no bairro do Jurunas, em Belém. Morador da área, Denilson costumava frequentar o estabelecimento, onde chegou por volta das 20h. Ele sentou-se para esperar sua vez, em meio a uma movimentação de moradores que, no fim do dia, ocupavam as calçadas estreitas e escuras da rua no populoso bairro da capital paraense.

Segundo informações de testemunhas repassadas aos agentes da Polícia Militar no local, o crime foi cometido por um homem encapuzado, que chegou numa motocicleta de cor azul ao local e vestia calça e camisa de manga longa. De acordo com os relatos, o suspeito entrou na barbearia, sentou-se próximo à vítima, sacou uma arma de fogo e disparou contra a cabeça de Denilson, que morreu na hora. Após o ataque, o assassino fugiu em uma motocicleta, cuja marca e placa não foram identificadas.

As autoridades informaram que Denilson era conhecido na região e que a travessa Monte Alegre é uma área que sofre com a insegurança e, segundo relatos, é marcada pela presença de facções criminosas. No momento da chegada da polícia, poucas pessoas quiseram comentar sobre o ocorrido, mantendo silêncio — característica comum em áreas onde há receio de represálias. Não há informações que indiquem que a vítima vinha recebendo ameaças.

A Polícia Civil informou que investiga o caso, mas, até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identificação do autor. O local do crime permanece sob vigilância, enquanto testemunhas são procuradas para fornecer detalhes que possam ajudar a elucidar o homicídio.