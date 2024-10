Jovem é morto a tiros por motociclista na frente da própria casa, na Pedreira, em Belém

Judson Rogério de Carvalho, de 22 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (28/10), na frente da própria casa, no bairro da Pedreira, em Belém. Conforme as informações policiais, a vítima estava com um grupo de amigos na travessa Timbó, esquina com a rua Nova, quando todos foram surpreendidos pelo atirador. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

O crime teria ocorrido por volta de 1h30. Testemunhas relataram que a vítima estava na frente de casa conversando com amigos e o atirador chegou em uma motocicleta. O homem desceu da moto e foi em direção à vítima. A vítima e as testemunhas não teriam percebido a gravidade da situação até que o homem sacou a arma de fogo e fez os disparos contra Judson Rogério. Após o homicídio, o suspeito retornou para a moto e fugiu do local.

Segundo quem presenciou o crime, o atirador estava com capacete e não era possível reconhecê-lo. Também não há informações se ele agiu sozinho ou se havia outra pessoa aguardando a distância para auxiliar na fuga. Ainda não há informações se a vítima estava sendo ameaçada. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia no corpo do jovem e realizar a remoção para o Instituto Médico Legal.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Homicídios estiveram no local. “A vítima foi identificada como Judson Rogério de Carvalho, de 22 anos. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”, disse o comunicado.