Operação apreende 120kg de entorpecentes no Marajó

Equipes de agentes de Segurança que atuam na Base Fluvial Integrada Antônio Lemos realizaram, no último sábado (26), mais uma operação em combate ao tráfico de drogas, na malha fluvial do Arquipélago do Marajó, que resultou na apreensão de 120kg de entorpecentes, em uma embarcação que trafegava pelo rio Tajapuru. Durante a ação, dois homens, tripulantes da embarcação, foram autuados. A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Na noite do último sábado, 26, os militares que atuam na Base de Antônio Lemos, em Breves, deram início a mais uma operação de combate a criminalidade na malha fluvial, coordenada pelo Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), na região do Marajó. Os agentes abordaram uma embarcação, o Ferry-boat “NC Rondônia”, saiu de Manaus para o porto de Belém. Com a ajuda do cão farejador do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, o “Jay-Z”, foi identificado 120 kg de entorpecente, do tipo Skank, no forro de um dos camarotes onde estavam dois dos tripulantes da embarcação. Durante a ação, também foi identificado que um dos homens estava com um mandado de prisão em aberto.

Os dois homens identificados e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a Delegacia instalada na Base de Antônio Lemos, para a realização dos procedimentos cabíveis.

“Mais uma ação assertiva desencadeada pelos nossos agentes da Base Fluvial Antônio Lemos, resultou na apreensão de drogas que era transportada de forma clandestina em uma embarcação nos rios do estado. Durante a ação, nossos policiais identificaram os suspeitos autuados em flagrante. Isso mostra que nosso trabalho vem sendo realizado de maneira contínua, em especial, no que tange o tráfico de drogas na nossa malha fluvial”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Balanço

Somente neste mês de outubro, até o último sábado, 26, as ações coordenadas pelo Grupamento Fluvial de Segurança resultaram na apreensão de 827,715 kg de entorpecentes, além de 100 kg de pescado, 80 kg de camarões e 1.461 unidades de ovos de tartaruga, todos sem comprovação fiscal, durante as fiscalizações e abordagens feitas pelos agentes militares que atuam em Antônio Lemos.

Foram feitas, ainda, mais de 100 fiscalizações às embarcações, mais de 2 mil pessoas abordadas, 4 pessoas foram presas, um foragido da justiça identificado. Foram apreendidos também uma pistola .380, 01 carregador, 14 munições e 01 colete balístico.

Para o diretor do Gflu, coronel PM José Vilhena, as ações coordenadas pela Base Antônio Lemos, tem auxiliado no combate ao tráfico de drogas, assim como, na prevenção de outros crimes na área fluvial do Marajó.

“Estamos realizando um trabalho contínuo e diário na região do Marajó, o que vem nos trazendo um resultado muito satisfatório, quanto às abordagem e nas fiscalizações das embarcações, com foco no tráfico de drogas, que é uma das bases das ações estratégicas desencadeada pelo Sistema de Segurança, para garantir que a nossa malha fluvial seja resguardada das ações de grupos criminosos, coibindo e inibindo a sua atuação no nosso estado”, finalizou o Diretor do Grupamento Fluvial.