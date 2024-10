Duas pessoas são detidas e 336 kg de maconha são apreendidos em embarcações no Marajó

Duas ações de fiscalização em embarcações no município de Breves, no Marajó, resultaram na apreensão de 336,715 kg de substâncias semelhantes a maconha. Os barcos, que tinham como destino final a cidade de Belém, foram vistoriados na quinta-feira (24/10) com uso do cão farejador “Jay Z”, do Batalhão de Ação com Cães (BAC). Duas pessoas foram conduzidas para esclarecimentos e procedimentos cabíveis.

A fiscalização foi realizada pelas equipes da Base Fluvial Integrada “Antônio Lemos”. A primeira ação ocorreu no início da manhã, durante abordagens de rotina com objetivo de coibir a criminalidade, narcotráfico e demais ilícitos. Os agentes averiguaram a embarcação “Jean Filho LXI”, que tinha como origem a cidade de Manaus (AM). O cão apontou um comportamento para um caminhão, onde foram encontrados 104 tabletes pesando cerca de 142,370 quilos de entorpecentes.

No retorno à base para procedimentos, a fiscalização identificou a embarcação “Capitão José Guilherme III”. Na abordagem, o cão apontou outro caminhão com atividade suspeita. Nele foram encontrados 185 tabletes de entorpecentes pesando cerca de 194,345 quilos. Nas duas ações, os condutores dos veículos foram conduzidos para esclarecimentos na delegacia de Polícia Civil.

O combate ao narcotráfico, em uma das principais rotas usadas pelos criminosos, faz parte das prioridades da Base "Antônio Lemos" explica Luciano de Oliveira, Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, em exercício.

“As bases integradas representam um avanço estratégico no combate ao narcotráfico nas vias fluviais do nosso Estado. O trabalho integrado das forças de segurança que atuam diuturnamente vem resultando em apreensões que simbolizam um duro golpe ao tráfico de drogas, que sabemos ser o financiador de diversas ações criminosas. Por isso, é uma política que devemos ampliar cada vez mais com novas bases”, aponta.