'Jay-Z' participa de apreensão 21 kg de drogas no arquipélago do Marajó

O cão “Jay-Z”, da raça pastor alemão, treinado em farejamento de narcóticos, foi essencial para que as forças policiais conseguissem apreender 21 quilos de drogas que estavam escondidos em um carro no último sábado (19/10). A ação aconteceu em Breves, no Marajó, durante uma fiscalização da Base Fluvial Integrada de Antônio Lemos, instalada na região do rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos.

Os agentes de segurança abordaram um navio que vinha do Amazonas e passava pelo trecho transportando cargas e passageiros, por volta das 20h. Durante as buscas nos entornos da embarcação, “Jay-Z” deu sinais de que estaria farejando algo relevante em um carro de passeio.

Após verificação minuciosa, foram encontrados 21 kg de entorpecentes, apresentados para a equipe da Polícia Civil que compõe o efetivo da Base Fluvial Integrada Antônio Lemos.