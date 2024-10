Adolescente é apreendido após PM encontrar garrafa plástica com drogas em Marabá

Um adolescente, de idade não informada, foi apreendido pela Polícia Militar na noite da última segunda-feira (21/10), em Marabá, no sudeste do Pará, por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, com ele foi encontrado uma garrafa plástica pequena contendo 23 petecas de crack.

VEJA MAIS

Por volta das 20h50, uma viatura do 34º Batalhão realizava rondas no bairro Bela Vista, quando entraram na rua Espírito Santo e encontraram o garoto. Segundo a polícia, assim que ele avistou a guarnição, se desfez de uma garrafa.

Ao ser abordado pelos militares, o adolescente alegou que vendia os entorpecentes nas redondezas, ainda conforme a PM. Com isso, ele foi apreendido e conduzido à delegacia para os devidos procedimentos.